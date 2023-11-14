Врач Пивоварова: сахарный диабет может незаметно развиваться больше 10 лет

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проверка крови на сахар

Профессор Оксана Пивоварова: сахарный диабет двух типов развивается постепенно, годами оставаясь бессимптомным.

Врач Пивоварова сообщила в интервью, что сахарный диабет может незаметно развиваться больше 10 лет

«Сахарный диабет 1-го и 2-го типа не возникает внезапно, а развивается постепенно, от 7 до 12 лет, в зависимости от компенсаторных особенностей организма», - поделилась медик с «Лайфом».

Пивоварова добавила, что проявления этого заболевания могут быть неспецифическими – в виде повышенной слабости, быстро возникающего утомления, ухудшения памяти. Нередко при развитии диабета происходит резкое похудение, которое расценивается как результат попыток худеть или каких-то изменений в образе жизни.

«Основные симптомы диабета – жажда, сухость во рту, чувство ненасыщения выпитой жидкостью. При этом жажда обычно сочетается с учащенным, обильным мочеотделением и развитием различных грибковых и бактериальных инфекций кожи», - предупредила врач.

Эксперт подчеркнула, что избежать возникновения этого опасного заболевания помогает контроль своего веса и привычек. Ключевые условия его недопущения – это отсутствие ожирения, умеренное употребление углеводов и жиров, достаточная физическая активность.

Специалистка посоветовала после 45 лет периодически проверять содержание сахара в крови, поскольку в этом возрасте риск диабета становится существенно выше. Кроме того, склонность к нему увеличивается при наличии сердечных и сосудистых проблем, гипертонии.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что большинство случаев рака развиваются в тесной связи с образом жизни.

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Оксана Пивоварова
Оксана Пивоварова
Здоровье
профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения
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