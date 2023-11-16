Врач Дымчикова: плохой запах изо рта может объясняться болезнями внутренних органов

«Самая частая причина галитоза – заболевания десен и зубов: гингивит, кариес, пародонтит и другие. Вторая по частоте причина – заболевания носа, горла, небных миндалин: тонзиллит, синуситы, искривление перегородки носа, риниты и так далее», - поделилась Дымчикова с «Газетой.Ru»

Врач Дымчикова рассказала в интервью о причинах, объясняющих появление отталкивающего запаха изо рта (галитоза). Чаще всего, отметила эксперт, такой «аромат» возникает из-за проблем в полости рта, болезней десен и зубов.Медик добавила, что плохой запах изо рта может объясняться болезнями внутренних органов. В частности, на его возникновение влияют патологии ЖКТ в виде гастрита, дивертикул пищевода, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).Кроме того, неприятное для обоняния дыхание бывает обусловлено заболеваниями печени и почек. Еще одна возможная причина этого – нарушения в работе эндокринной системы.Также галитоз может объясняться болезнями легких и бронхов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать кишечные спазмы

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