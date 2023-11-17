Эндокринолог Хохунов: сахарный диабет полностью вылечить невозможно
Врач-эндокринолог Олег Хохунов: возникший диабет становится пожизненным заболеванием.
Врач Хохунов сообщил в интервью о том, что в последние годы значительно выросла заболеваемость людей сахарным диабетом. Причину этого врач видит в малоподвижном образе жизни, неправильных пищевых привычках.
Эндокринолог подчеркнул, что уже возникший у человека как заболевание сахарный диабет вылечить невозможно. Тем не менее, заниматься его терапией необходимо.
«Полностью вылечить заболевание нельзя, но можно добиться ремиссии», - сказал Хохунов газете «Петербургский дневник».
Медик напомнил, что при диабете первого типа гибнут клетки поджелудочной железы и нарушается способность организма вырабатывать инсулин. В его случае лечение сводится к заместительной терапии инсулином.
Самым распространенным является диабет второго типа, который характеризуется невосприимчивостью клеток организма к инсулину – гормону, ответственному за распределение сахара, попадающего в кровь после еды. Для достижения его ремиссии крайне важно поддерживать здоровый образ жизни.
«Если человек будет соблюдать правила питания, снизит массу тела, то можно стабилизировать показатели сахара даже без медикаментозного лечения», - пояснил врач.
Хохунов предупредил, что отсутствие терапии при диабете чревато возникновением опасных осложнений: они включают гангрену и ампутацию конечностей, потерю зрения, почечную недостаточность и диализ.
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Олег Хохунов
Здоровье
врач-эндокринолог, заведующий отделением эндокринологии
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