Эндокринолог Хохунов: сахарный диабет полностью вылечить невозможно

«Полностью вылечить заболевание нельзя, но можно добиться ремиссии», - сказал Хохунов газете «Петербургский дневник».

«Если человек будет соблюдать правила питания, снизит массу тела, то можно стабилизировать показатели сахара даже без медикаментозного лечения», - пояснил врач.

Врач Хохунов сообщил в интервью о том, что в последние годы значительно выросла заболеваемость людей сахарным диабетом. Причину этого врач видит в малоподвижном образе жизни, неправильных пищевых привычках.Эндокринолог подчеркнул, что уже возникший у человека как заболевание сахарный диабет вылечить невозможно. Тем не менее, заниматься его терапией необходимо.Медик напомнил, что при диабете первого типа гибнут клетки поджелудочной железы и нарушается способность организма вырабатывать инсулин. В его случае лечение сводится к заместительной терапии инсулином.Самым распространенным является диабет второго типа, который характеризуется невосприимчивостью клеток организма к инсулину – гормону, ответственному за распределение сахара, попадающего в кровь после еды. Для достижения его ремиссии крайне важно поддерживать здоровый образ жизни.Хохунов предупредил, что отсутствие терапии при диабете чревато возникновением опасных осложнений: они включают гангрену и ампутацию конечностей, потерю зрения, почечную недостаточность и диализ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что депрессивное состояние может возникать из-за болезни щитовидной железы

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