Врач Тананакина: депрессивное состояние может возникать из-за проблем с щитовидной железой

«Гипотиреоз (ослабление) и гипертиреоз (усиление) щитовидной железы проявляется в недостаточном или избыточном выделении гормонов тироксина и трийодтиронина», - уточнила медик, беседуя с РИАМО

«Если человека мучают перечисленные симптомы, следует обратиться к врачу-эндокринологу», - посоветовала Наталия Тананакина.

Врач-эндокринолог Тананакина напомнила в интервью, что болезни щитовидки оказывают значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Негативные изменения в нем могут возникать из-за таких проблем с щитовидной железой как гипотиреоз и гипертиреоз. В первом случае железа вырабатывает недостаточно гормонов, во втором – вырабатывает их с избытком.По словам Тананакиной, из-за данной патологии может возникать депрессивное состояние. Также можно заметить, что человек становится апатичным, вялым или склонным к перепадам настроения, излишне сентиментальным, слезливым.Помимо этого, наблюдаются проблемы с памятью, склонность к головным болям, сонливость, снижение слуха, нерегулярный стул, быстрый набор веса.Врач отметила, что при этом состоянии возникает чрезмерная нервозность, беспокойство, склонность к тревожности. Вдобавок человек ощущает сердцебиение, излишнюю потливость, одышку, бессонницу; у него может «скакать» давление или он неожиданно худеет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать ощущение кома в горле

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