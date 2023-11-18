Врач предупреждает потребителей ибупрофена о серьезных побочных эффектах

«Большие дозы могут вызвать желудочно-кишечное кровотечение, пептические язвы и/или панкреатит. Также может возникнуть печеночная и почечная недостаточность», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

«В одном исследовании желудочно-кишечное кровотечение возникло у некоторых здоровых добровольцев уже через три дня после начала приема ибупрофена по 800 мг три раза в день», - комментирует исследование врач.

«Если кровотечение происходит в верхнем конце желудочно-кишечного тракта, когда кровь проходит через желудочно-кишечный тракт, она частично переваривается и выходит на других концах в виде смолистого, черного, дурно пахнущего стула, известного как мелена. Если кровотечение происходит ниже по желудочно-кишечному тракту, в толстой кишке, кровь будет выглядеть более красной. Он часто смешивается с испражнениями», - объясняет Завьялов.

Хотя ибупрофен наиболее известен как небольшая таблетка, пероральный прием ибупрофена также выпускается в виде капсул, гранул или жидкости. Обезболивающее, принимаемое при различных болях, возникающих ежедневно, легко доступно в большинстве аптек и супермаркетов.Как и любое другое лекарство в вашей аптечке, ибупрофен имеет список побочных эффектов, о которых следует знать.Однако, по словам доктора, прием больших доз обезболивающего может представлять собой серьезный риск. Врач объяснил, что ибупрофен — это препарат, известный как ингибитор фермента ЦОГ.Ферменты ЦОГ необходимы для производства простагландинов, которые обеспечивают защиту слизистой оболочки желудка.Когда ферменты ЦОГ отключаются, выработка желудочной слизи снижается, что может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).По словам доктора, эти побочные эффекты могут проявиться уже через три дня после начала лечения ибупрофеном.Обычная доза для взрослых составляет одну или две таблетки или капсулы по 200 мг три раза в день.Однако в некоторых случаях ваш врач может назначить более высокую дозу — до 600 мг, которую следует принимать четыре раза в день.Если у вас возникло желудочно-кишечное кровотечение, вызванное приемом обезболивающего, ваши испражнения могут стать первым сигналом тревоги.Поскольку мелена или кровь в стуле требуют неотложной медицинской помощи, врач посоветовал любому человеку с этими симптомами срочно обратиться к врачу.Передозировка ибупрофена возможна как намеренно, так и непреднамеренно. Всегда читайте этикетки на продуктах и внимательно следуйте инструкциям. Никогда не превышайте максимальную дозировку.Ранее МедикФорум писал о чае, который помогает от бессонницы.

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