Вот 4 признака рака шейки матки, которые нельзя игнорировать

«По опыту наших пациентов, симптомы рака шейки матки включают боль или дискомфорт во время секса, выделения из влагалища и боль в области таза. Еще один распространенный симптом, о котором мы слышим, — это необычное вагинальное кровотечение, например, кровотечение между менструациями, во время или после секса и в любое время после менопаузы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Что вызывает рак шейки матки?

«В 99,7 процентах случаев рак шейки матки вызван постоянными инфекциями, вызванными вирусом, называемым вирусом папилломы человека высокого риска (ВПЧ). ВПЧ — очень распространенный вирус, передающийся через контакт кожи с кожей в области половых органов. Примерно четверо из каждых пяти сексуально активных взрослых (80 процентов) заразятся каким-либо типом ВПЧ в своей жизни. Однако для большинства женщин это не приведет к раку шейки матки. Хотя инфекция ВПЧ встречается часто, рак шейки матки встречается довольно редко».

Как снизить риск рака шейки матки

Посещение скрининга шейки матки по приглашению врача.

Знать о симптомах рака шейки матки и обращаться за медицинской помощью в случае возникновения каких-либо симптомов.

Прививка от ВПЧ в возрасте от 11 до 18 лет, когда ее предлагают.

Поговорите с семьей и друзьями, чтобы убедиться, что они знают, как можно снизить риск и предотвратить возникновение рака.

Как следует из названия, рак шейки матки относится к раку, который обнаруживается в шейке матки или в отверстии между влагалищем и маткой.Это происходит, когда аномальные клетки в этой части тела делятся и бесконтрольно растут. Заболевание может развиваться медленно с течением времени, и многие симптомы похожи на побочные эффекты менструации, поэтому их трудно обнаружить.Врач-онколог рассказал о некоторых основных предупреждающих знаках, на которые следует обратить внимание.В конечном итоге не у всех, у кого диагностирован рак шейки матки, проявляются симптомы, поэтому крайне важно регулярно проходить скрининг шейки матки.Эти симптомы могут быть вызваны другими заболеваниями, такими как эндометриоз. Если у вас есть другое заболевание, например миома или эндометриоз, вы можете регулярно испытывать подобные симптомы.Возможно, ты привыкнешь к ним. Но важно пройти обследование у врача общей практики, если ваши симптомы изменяются, ухудшаются или вы чувствуете себя ненормально.Рак шейки матки не считается наследственным.Важно повышать осведомленность о раке шейки матки; чтобы люди могли предпринять правильные шаги, чтобы предотвратить это, где это возможно.Врач также рекомендует бросить курить и придерживаться сбалансированной диеты, чтобы защитить вашу иммунную систему.Ранее МедикФорум писал о чае, который помогает от бессонницы.

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