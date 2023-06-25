Онколог Воробьев: постоянная боль в трех областях говорит о раке у женщины
Рак шейки матки возникает, когда аномальные клетки в слизистой оболочке шейки матки растут неконтролируемым образом.
Как и в случае с любым раком, чем раньше вы обнаружите симптомы заболевания, тем раньше вы сможете обратиться за потенциально спасающим жизнь лечением.
Хотя у некоторых людей рак шейки матки не всегда проявляется симптомами, существуют определенные предупреждающие признаки, на которые следует обратить внимание.
"Боль в пояснице или тазу должна быть проверена, если она не проходит быстро (например, через две-три недели), особенно если для нее нет очевидной причины и она влияет на вашу обычную повседневную деятельность", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Эта боль может локализоваться в нижней части спины, между тазовыми костями (тазом) или в нижней части живота.
Кровотечение
Изменение нормального вагинального кровотечения является одним из симптомов рака шейки матки.
Выделения
Это означает изменение ваших нормальных выделений из влагалища.
«Если вы чувствуете, что ваши выделения изменились, например, они стали гуще, изменились в цвете, запахе или появились пятна крови, я бы посоветовал вам обратиться к врачу по этому поводу».
Болезненный секс
Боль во время проникающего секса может быть признаком того, что что-то не так.
Если вы обнаружите, что секс причиняет вам боль, и его состояние не улучшается с помощью простых мер, таких как увеличение использования смазки, я бы посоветовала вам поговорить об этом со своим врачом.
Ранее МедикФорум писал о вреде загара.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий