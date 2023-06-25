Онколог Воробьев: постоянная боль в трех областях говорит о раке у женщины

"Боль в пояснице или тазу должна быть проверена, если она не проходит быстро (например, через две-три недели), особенно если для нее нет очевидной причины и она влияет на вашу обычную повседневную деятельность", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кровотечение

Выделения

«Если вы чувствуете, что ваши выделения изменились, например, они стали гуще, изменились в цвете, запахе или появились пятна крови, я бы посоветовал вам обратиться к врачу по этому поводу».

Болезненный секс

Как и в случае с любым раком, чем раньше вы обнаружите симптомы заболевания, тем раньше вы сможете обратиться за потенциально спасающим жизнь лечением.Хотя у некоторых людей рак шейки матки не всегда проявляется симптомами, существуют определенные предупреждающие признаки, на которые следует обратить внимание.Эта боль может локализоваться в нижней части спины, между тазовыми костями (тазом) или в нижней части живота.Изменение нормального вагинального кровотечения является одним из симптомов рака шейки матки.Это означает изменение ваших нормальных выделений из влагалища.Боль во время проникающего секса может быть признаком того, что что-то не так.Если вы обнаружите, что секс причиняет вам боль, и его состояние не улучшается с помощью простых мер, таких как увеличение использования смазки, я бы посоветовала вам поговорить об этом со своим врачом.Ранее МедикФорум писал о вреде загара.

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