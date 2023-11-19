Что вздутие живота говорит о вашем здоровье: врач назвал 3 потенциальные причины

«Что касается диетических факторов, причиной вздутия живота часто может быть непереносимость определенных пищевых продуктов (например, молочных продуктов, пшеницы, дрожжей и яиц) и определенных продуктов, таких как фасоль, бобовые или некоторые овощи. На самом деле, любая пища, которую вашему организму трудно переварить, может не усваиваться так эффективно в тонком кишечнике. Эти непереваренные продукты могут затем попасть в толстый кишечник, где живет большинство наших кишечных бактерий. Бактерии эти продукты начнут расщепляться и ферментироваться, при этом может образовываться ряд побочных продуктов и газов, которые могут привести к вздутию живота», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Стресс





Есть медленно

«Найдите время, чтобы есть медленно, чем медленнее мы едим и чем больше пережевываем пищу, тем лучше мы способны переварить это», - советует Алисова.





Дисбаланс

Вздутие живота, хотя и очень распространено, может дать нам физический признак того, что наша пищеварительная система не работает так, как должна.Три фактора, которые могут привести к вздутию живота, — этоКроме того, прием пищи на ходу, отвлечение во время еды, слишком быстрый прием пищи и прием пищи поздно вечером также могут привести к ухудшению пищеварения и всасывания, что, как следствие, приведет к образованию газов и вздутию живота.Симптомы вздутия живота могут усиливаться во время стресса и беспокойства.Во время стресса поток крови отклоняется от пищеварительной системы, что снижает выработку пищеварительных ферментов и перистальтику кишечника. Это может привести к большему количеству непереваренной пищи в кишечнике и более медленному транзиту в толстый кишечник, что потенциально усиливает воспаление и становится источником пищи для наших менее полезных кишечных бактерий, которые затем могут выделять больше газа.Чтобы уменьшить вздутие живота, люди должны поддерживать свою пищеварительную систему, чтобы она могла работать эффективно.Наша пищеварительная система вырабатывает пищеварительные ферменты, которые расщепляют макронутриенты нашего рациона (белки, углеводы и жиры) и в конечном итоге увеличивают их всасывание. Здоровый кишечник использует механические и химические процессы для расщепления этих питательных веществ на более мелкие удобоваримые фрагменты.Поэтому важно уделять время подготовке к еде. Начните с приготовления еды с нуля, используя цельные продукты, вид и запахи запустят пищеварительные ферменты еще до того, как вы почувствуете вкус. Выбирайте продукты, которые легко приготовить, переваривать, и когда вы будете готовы к еде, убедитесь, что вы чувствуете себя расслабленно и отключили все отвлекающие факторы.Некоторые люди могут найти добавки полезными — какие из них будут варьироваться в зависимости от человека и основной причины вздутия живота.Если наблюдается чрезмерный рост менее полезных микробов, могут быть полезны противомикробные средства, в то время как в других случаях может потребоваться добавление пищеварительных ферментов. Однако, хотя облегчение симптомов может быть полезно в краткосрочной перспективе, исследование основная причина симптомов, вероятно, принесет более долгосрочное облегчение.Накопление данных подтверждает мнение о том, что дисбаланс кишечной микробиоты способствует проблемам с кишечником, и многие люди с расстройствами пищеварения, такими как вздутие живота, находят полезным прием добавок с живыми бактериями.Хотя причина вздутия живота не всегда очевидна, и понимание того, как с ней бороться, может быть сложным, изменение того, что вы едите, как вы едите и как вы справляетесь со стрессом, а также поддержка кишечника целевыми добавками может помочь. пойти каким-то путем, по крайней мере, чтобы облегчить проблему.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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