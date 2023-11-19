Врач Мулюкова: начавшийся менингит легко спутать с ОРВИ

«Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Также болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще всего возбудителем менингита становятся бактерии: менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Менингитом можно заболеть, если вступить в контакт с больным человеком», - сообщила медик RT.

«В 80% случаев все начинается как стандартная ОРВИ».

«Еще один важный признак менингита – высыпания на коже в виде мелких кровоподтеков в форме звездочек».

Врач Мулюкова заявила, что к менингиту приводит не переохлаждение, а заражение от больного человека. При данном заболевании головной мозг подвергается сильном воспалению, последствием чего становятся тяжелые осложнения, летальный исход.Мулюкова добавила, что начавшийся менингит легко спутать с ОРВИ или ушной инфекцией (отитом).Заболевание проявляется высокой температурой, насморком, болью в горле и головной болью, слабостью.Наряду с очень высокой температурой возникает светобоязнь и ригидность затылочных мышц, не позволяющая согнуть шею, приблизиться подбородком к груди. Также человек страдает от тошноты и рвоты.У детей может не возникать классической симптоматики, при этом возникают раздражительность, судороги, исчезает аппетит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что депрессивное состояние может быть симптомом заболевания щитовидной железы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.