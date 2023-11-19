Врач Мулюкова: начавшийся менингит легко спутать с ОРВИ

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заболевание

Врач Кристина Мулюкова рассказала в интервью, по каким симптомам можно узнать возникший у человека менингит.

Врач Мулюкова заявила, что к менингиту приводит не переохлаждение, а заражение от больного человека. При данном заболевании головной мозг подвергается сильном воспалению, последствием чего становятся тяжелые осложнения, летальный исход.

«Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Также болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще всего возбудителем менингита становятся бактерии: менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Менингитом можно заболеть, если вступить в контакт с больным человеком», - сообщила медик RT.

Мулюкова добавила, что начавшийся менингит легко спутать с ОРВИ или ушной инфекцией (отитом).

«В 80% случаев все начинается как стандартная ОРВИ».

Заболевание проявляется высокой температурой, насморком, болью в горле и головной болью, слабостью.

Какие признаки бывают свойственны именно менингиту? Наряду с очень высокой температурой возникает светобоязнь и ригидность затылочных мышц, не позволяющая согнуть шею, приблизиться подбородком к груди. Также человек страдает от тошноты и рвоты.
 
У детей может не возникать классической симптоматики, при этом возникают раздражительность, судороги, исчезает аппетит.

«Еще один важный признак менингита – высыпания на коже в виде мелких кровоподтеков в форме звездочек».

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Кристина Мулюкова
Кристина Мулюкова
Здоровье
врач-педиатр
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Теги : симптомы менингита, признаки болезней, Кристина Мулюкова
Врач Мулюкова: начавшийся менингит легко спутать с ОРВИ
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