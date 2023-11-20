Пока смерть не разлучит нас: люди действительно могут умереть от разбитого сердца
Супруг умирает, и вскоре после этого следует выживший. Говорят, она или он умерли от «разбитого сердца». То, что звучит как миф о великих любовниках, на самом деле существует.
- 2,5 процента всех пациентов с подозрением на сердечный приступ на самом деле страдают от разбитого сердца.
- Эта дисфункция сердечной мышцы возникает прежде всего после эмоционального стресса.
- Сердце обычно восстанавливается. Но «разбитое сердце» также может оказаться фатальным.
"В случае пожилых супружеских пар внезапная смерть одного из супругов увеличивает вероятность того, что другой человек также неожиданно умрет: у мужчин, чьи жены умирают первыми, вероятность смерти выше на 18 процентов, у женщин - на 16 процентов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Неожиданная потеря близкого человека разбивает сердце выжившего
Два исследователя собрали данные от 373 189 пожилых супружеских пар. Они изучили, что произошло после смерти партнера, и обнаружили, что если один из супругов умирал от продолжительной болезни, вероятность смерти другого супруга незначительно увеличивалась.
Иная ситуация сложилась в случае супружеских пар, партнеры которых погибли в результате несчастного случая или в результате острого заболевания. Неожиданная потеря также увеличила вероятность внезапной смерти выжившего.
"Исследователи приходят к выводу, что не только горе, шок и, следовательно, избыток гормонов стресса влияют на синдром разбитого сердца. Внезапное одиночество, вероятно, также увеличивает риск смерти: в конце концов, тот, кто разделил свою жизнь со своим партнером, также одним махом теряет свою совместную жизнь с человеком, которого он любит".
Синдром разбитого сердца часто путают с сердечным приступом
Синдром разбитого сердца – это нарушение функции левого желудочка сердца.
«Синдром разбитого сердца часто поначалу принимают за сердечный приступ, потому что он вызывает те же симптомы».
Пострадавшие страдают от одышки и чувства стеснения в груди. Также могут возникнуть тошнота, рвота и потливость.
УЗИ сердца выявляет явное нарушение движений сердечной мышцы. В отличие от сердечного приступа, у пострадавших не происходит сужения или закрытия коронарной артерии.
"Синдром лечат бета-блокаторами или контролем артериального давления".
Пострадавшие полностью выздоравливают и не получают никаких повреждений. Однако в четырех-пяти процентах случаев синдром приводит к летальному исходу.
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