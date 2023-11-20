Пока смерть не разлучит нас: люди действительно могут умереть от разбитого сердца

2,5 процента всех пациентов с подозрением на сердечный приступ на самом деле страдают от разбитого сердца.

Эта дисфункция сердечной мышцы возникает прежде всего после эмоционального стресса.

Сердце обычно восстанавливается. Но «разбитое сердце» также может оказаться фатальным.

"В случае пожилых супружеских пар внезапная смерть одного из супругов увеличивает вероятность того, что другой человек также неожиданно умрет: у мужчин, чьи жены умирают первыми, вероятность смерти выше на 18 процентов, у женщин - на 16 процентов", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Неожиданная потеря близкого человека разбивает сердце выжившего

"Исследователи приходят к выводу, что не только горе, шок и, следовательно, избыток гормонов стресса влияют на синдром разбитого сердца. Внезапное одиночество, вероятно, также увеличивает риск смерти: в конце концов, тот, кто разделил свою жизнь со своим партнером, также одним махом теряет свою совместную жизнь с человеком, которого он любит".

Синдром разбитого сердца часто путают с сердечным приступом

«Синдром разбитого сердца часто поначалу принимают за сердечный приступ, потому что он вызывает те же симптомы».

"Синдром лечат бета-блокаторами или контролем артериального давления".

Внезапно острая боль пронзает его грудь, и становится трудно дышать. Мелкие коронарные артерии спазмируются, и сердечная мышца больше не получает должного кровотока.Два исследователя собрали данные от 373 189 пожилых супружеских пар. Они изучили, что произошло после смерти партнера, и обнаружили, что если один из супругов умирал от продолжительной болезни, вероятность смерти другого супруга незначительно увеличивалась.Иная ситуация сложилась в случае супружеских пар, партнеры которых погибли в результате несчастного случая или в результате острого заболевания. Неожиданная потеря также увеличила вероятность внезапной смерти выжившего.Синдром разбитого сердца – это нарушение функции левого желудочка сердца.Пострадавшие страдают от одышки и чувства стеснения в груди. Также могут возникнуть тошнота, рвота и потливость.УЗИ сердца выявляет явное нарушение движений сердечной мышцы. В отличие от сердечного приступа, у пострадавших не происходит сужения или закрытия коронарной артерии.Пострадавшие полностью выздоравливают и не получают никаких повреждений. Однако в четырех-пяти процентах случаев синдром приводит к летальному исходу.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах для завтрака.

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