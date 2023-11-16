Врач Романенко: бесконтрольный прием жаропонижающих негативно влияет на печень и почки

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больная женщина измеряет температуру

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила о негативных последствиях бесконтрольного приема препаратов с жаропонижающим действием.

Врач Романенко посоветовала строго следовать условиям инструкции, прилагаемой к жаропонижающим лекарствам. Их бесконтрольный прием тесно связан с риском того, что организм получит их слишком высокую дозировку – последствия этого могут быть весьма опасными.

Татьяна Романенко подчеркнула, что бесконтрольный прием жаропонижающих негативно влияет на печень и почки.

«Прием жаропонижающих препаратов в больших количествах может оказать отрицательное влияние на работу печени и почек. Под угрозой оказываются оба этих органа, потому что лекарства выводятся именно через них», - сказала терапевт в беседе с «Москвой 24»

Специалистка уточнила, что использовать жаропонижающие лекарства обычно рекомендуется в обстоятельствах, когда температура тела становится достаточно высокой (больше 38,5 градусов). Но иногда иммунная система проявляет гиперреакцию на инфицирование, и в результате быстро возникают тяжелые симптомы, поэтому уже при температуре в 38 градусов человек может чувствовать себя крайне плохо. В этих случаях тоже можно воспользоваться лекарством.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
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Теги : жаропонижающие лекарства, опасность для человека, Татьяна Романенко