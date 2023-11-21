8 неврологических признаков дефицита витамина B12 - страдают 85% людей

"Неврологические симптомы возникают в 85 процентах случаев дефицита витамина B12, и под это определение подпадают восемь симптомов", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Симптомы также могут описывать другие изменения ощущений, такие как чувство жжения или покалывания", - объясняет Алехина.

"Шум в ушах может звучать как звон, жужжание, свист, жужжание, шипение, пульсация, музыка или пение".

"Общие симптомы включают боль в шее или спине, покалывание, онемение или слабость рук, кистей, ног или ступней, трудности с мелкой моторикой, например, с застегиванием рубашки, проблемы с равновесием или координацией, изменения рефлексов, в конечностях и потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником".

Дефицит витамина B12 возникает, когда недостаток витамина B12 или фолиевой кислоты влияет на способность организма вырабатывать полностью функционирующие эритроциты.Состояние, известное как пернициозная анемия, является наиболее распространенной причиной, но у некоторых людей может развиться дефицит витамина B12 в результате недостаточного поступления витамина B12 с пищей.Дефицит витамина B12 может привести к различным симптомам. Но согласно исследованию, у многих людей неврологические симптомы являются основными симптомами.Парестезия — это ощущение жжения или покалывания, которое обычно ощущается в руках, ногах или ступнях, но может также возникать и в других частях тела.Онемение описывает потерю чувствительности в определенной части тела.Плохое равновесие может включать в себя потерю равновесия при ходьбе или ощущение дисбаланса.Тиннитус — это название звуков, которые исходят не из внешнего источника.Атаксия — это термин, обозначающий группу расстройств, которые влияют на координацию, равновесие и речь.Может быть поражена любая часть тела, но люди с атаксией часто испытывают трудности с балансом и ходьбой, речью, глотанием, действиями, требующими высокой степени контроля, такими как письмо, еда и зрение.Миелопатия – это состояние, вызванное сдавлением позвоночника.Спастичность – это аномальное напряжение мышц из-за длительного мышечного сокращения.Вегетативная дисфункция возникает при повреждении вегетативной нервной системы. Симптомы включают головокружение и обмороки при вставании, проблемы с пищеварением и нарушения потоотделения.Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах для завтрака - увеличивают риск диабета.

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