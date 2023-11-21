«Простой тест», который поможет выявить серьезные проблемы с щитовидной железой

"Некоторые из наиболее распространенных симптомов включают чувство усталости или депрессии, а также увеличение веса", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально ля МедикФорум.

«Еще один тест, который можно провести при классическом гипотиреозе, — это тест ахиллова сухожилия. Вы можете взять небольшой молоточек, тот, которым вы проверяете свои рефлексы, и просто постучать по ахиллову сухожилию или попросить кого-нибудь постучать по нему».

«Итак, что происходит с гипотиреозом, так это то, что он будет развиваться, но не исчезнет так быстро. Так что ответное действие будет вялым. И это было бы хорошим тестом, чтобы определить, действительно ли у вас первичная проблема со щитовидной железой».

Щитовидная железа — это небольшая железа, расположенная на шее, которая вырабатывает гормоны, необходимые для различных целей.Некоторые из этих гормонов влияют на такие параметры, как частота сердечных сокращений и температура тела. Поэтому любые проблемы со щитовидной железой могут иметь огромные последствия для организма.Наиболее распространенными проблемами щитовидной железы являются недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз) или повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз). Как следует из названия, недостаточная активность щитовидной железы возникает, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов.Однако эти симптомы «часто похожи на симптомы других состояний» и обычно развиваются медленно, «поэтому вы можете не замечать их в течение многих лет».Если вы подозреваете, что у вас недостаточная функция щитовидной железы, один врач поделился простым методом, чтобы убедиться в этом.Именно по этой причине доктор рекомендовала пройти тест на ахиллово сухожилие.Она объяснила, что люди с гипотиреозом будут испытывать другую реакцию при повреждении ахиллова сухожилия по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания.Она объяснила решающую разницу.Что обычно происходит, если вы лежите ровно, ваша ступня свисает и вы постукиваете по этому маленькому ахиллову сухожилию здесь, оно должно опуститься.Вместо этого, если у вас недостаточная активность щитовидной железы, стопе потребуется некоторое время, чтобы снова опуститься.Совет врача подкреплен отчетом о тематическом исследовании. В нем задокументировано, как у 55-летней женщины с гипотиреозом наблюдалось «замедленное расслабление глубоких сухожильных рефлексов в верхних и нижних конечностях».Согласно отчету, 75 процентов пациентов с этим заболеванием испытывают задержку рефлексов таким образом. Если вы обеспокоены тем, что у вас может быть недостаточная активность щитовидной железы, вам следует поговорить со своим терапевтом.Ранее МедикФорум писал о вредных кашах для завтрака.

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