Эндокринолог Гуреева: редкие брови сигналят о месяцах низкого уровня гормонов щитовидной железы
Гипотериоз диагностируется, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов щитовидной железы для поддержания потребностей организма. По мере прогрессирования состояния могут возникнуть некоторые физические изменения, некоторые из которых могут проявиться на лице.
Щитовидная железа расположена в передней части шеи, где она выделяет гормоны, обеспечивающие правильное функционирование обмена веществ. Нарушение регуляции этих гормонов может привести к нескольким телесным изменениям, как психическим, так и физическим. Некоторые изменения, такие как выпадение волос, могут произойти после нескольких месяцев низкой функции щитовидной железы.
Гипотиреоз часто называют невидимой болезнью, потому что он редко дает явные визуальные подсказки. Иногда, однако, изменения могут быть заметны на лице.
Истонченные или частично отсутствующие брови могут быть симптомами недостаточной активности щитовидной железы.
"Редкие брови могут быть более заметными на внешней трети брови и могут быть одним из первых признаков низкой активности щитовидной железы. Когда активность гормонов нарушается из-за недостаточной активности щитовидной железы, например, гормонов Т3 и Т4, многие процессы в организме нарушаются. Это может привести к выпадению волос, которые не могут быть заменены новым ростом, что приводит к истончению кожи головы и других областей, таких как брови", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
К счастью, выпадение волос иногда можно обратить вспять после нормализации уровня гормонов щитовидной железы, поэтому своевременная диагностика является благоприятной.
Некоторые из наиболее распространенных симптомов гипотиреоза:
- Усталость
- Быть чувствительным к холоду
- Увеличение веса
- Запор
- Депрессия
- Медленные движения и мысли
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