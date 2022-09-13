Эндокринолог Гуреева: редкие брови сигналят о месяцах низкого уровня гормонов щитовидной железы

"Редкие брови могут быть более заметными на внешней трети брови и могут быть одним из первых признаков низкой активности щитовидной железы. Когда активность гормонов нарушается из-за недостаточной активности щитовидной железы, например, гормонов Т3 и Т4, многие процессы в организме нарушаются. Это может привести к выпадению волос, которые не могут быть заменены новым ростом, что приводит к истончению кожи головы и других областей, таких как брови", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Усталость

Быть чувствительным к холоду

Увеличение веса

Запор

Депрессия

Медленные движения и мысли