Врач Лапа: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге
Врач-флеболог Людмила Лапа: тромбообразование может возникать как осложнение перенесенной инфекции.
В сезон инфекционных заболеваний многие люди рискуют подвергнуться тромбозу, который иногда развивается в виде осложнения таких недугов. В частности, последствием перенесенного COVID-19 (обычно протекающего тяжело или в форме средней тяжести) может стать тромб в головном мозге, – об этом предупредила флеболог Людмила Лапа.
«Тромб закупоривает сосуд в головном мозге, который питает его. Кровь перестает поступать, в результате чего этот участок органа погибает и у пациента может возникнуть инсульт», - передал слова врача «Пятый канал».
Лапа уточнила, что такая подверженность тромбообразованию в результате перенесенных инфекций в первую очередь бывает свойственна людям, изначально имеющим проблемы с сосудами.
Говоря о признаках, по которым можно узнать опасное нарушение, врач заметила: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге и на начало инсульта.
«Пациент не может сказать ни одного внятного слова».
Другие возможные симптомы мозговой патологии:
- Боль в зоне затылка.
- Нарушение зрения.
- Позывы к рвоте, не дающей облегчения.
- Судороги.
- Высокая температура.
- Отек лица.
- Нарушенный баланс, координация тела.
- Потеря чувствительности в конечностях.
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Людмила Лапа
Здоровье
врач-флеболог, эксперт по ультразвуковой диагностике
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