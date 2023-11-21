Врач Лапа: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге

«Тромб закупоривает сосуд в головном мозге, который питает его. Кровь перестает поступать, в результате чего этот участок органа погибает и у пациента может возникнуть инсульт», - передал слова врача «Пятый канал»

«Пациент не может сказать ни одного внятного слова».

Боль в зоне затылка.

Нарушение зрения.

Позывы к рвоте, не дающей облегчения.

Судороги.

Высокая температура.

Отек лица.

Нарушенный баланс, координация тела.

Потеря чувствительности в конечностях.

В сезон инфекционных заболеваний многие люди рискуют подвергнуться тромбозу, который иногда развивается в виде осложнения таких недугов. В частности, последствием перенесенного COVID-19 (обычно протекающего тяжело или в форме средней тяжести) может стать тромб в головном мозге, – об этом предупредила флеболог Людмила Лапа.Лапа уточнила, что такая подверженность тромбообразованию в результате перенесенных инфекций в первую очередь бывает свойственна людям, изначально имеющим проблемы с сосудами.Говоря о признаках, по которым можно узнать опасное нарушение, врач заметила: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге и на начало инсульта.Другие возможные симптомы мозговой патологии:Медик подчеркнула, что возникший тромб важно своевременно диагностировать и лечить. В большинстве случаев используется неинвазивная терапия с помощью лекарств, гораздо реже назначается хирургическое вмешательство.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется «затяжная простуда» , которую некоторые ученые считают новой формой ОРВИ.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.