Врач Лапа: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге

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головная боль

Врач-флеболог Людмила Лапа: тромбообразование может возникать как осложнение перенесенной инфекции.

В сезон инфекционных заболеваний многие люди рискуют подвергнуться тромбозу, который иногда развивается в виде осложнения таких недугов. В частности, последствием перенесенного COVID-19 (обычно протекающего тяжело или в форме средней тяжести) может стать тромб в головном мозге, – об этом предупредила флеболог Людмила Лапа.

«Тромб закупоривает сосуд в головном мозге, который питает его. Кровь перестает поступать, в результате чего этот участок органа погибает и у пациента может возникнуть инсульт», - передал слова врача «Пятый канал».

Лапа уточнила, что такая подверженность тромбообразованию в результате перенесенных инфекций в первую очередь бывает свойственна людям, изначально имеющим проблемы с сосудами.

Говоря о признаках, по которым можно узнать опасное нарушение, врач заметила: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге и на начало инсульта.

«Пациент не может сказать ни одного внятного слова».

Другие возможные симптомы мозговой патологии:
  • Боль в зоне затылка.
  • Нарушение зрения.
  • Позывы к рвоте, не дающей облегчения.
  • Судороги.
  • Высокая температура.
  • Отек лица.
  • Нарушенный баланс, координация тела.
  • Потеря чувствительности в конечностях.
Медик подчеркнула, что возникший тромб важно своевременно диагностировать и лечить. В большинстве случаев используется неинвазивная терапия с помощью лекарств, гораздо реже назначается хирургическое вмешательство.

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Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
врач-флеболог, эксперт по ультразвуковой диагностике
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Теги : признаки тромба, инсульт, Людмила Лапа
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