4 тревожных симптома рака простаты во время мочеиспускания
Эти симптомы считаются тревожными сигналами заболевания простаты, которое, хотя с большей вероятностью является доброкачественным заболеванием, может указывать на рак простаты.
У большинства мужчин с раком простаты на ранних стадиях симптомы отсутствуют. Но важно понимать, что с вашей простатой что-то не так, и обратиться за помощью, чтобы пройти тестирование.
Ранняя диагностика рака простаты дает лучший прогноз.
«Наилучший результат наблюдается у мужчин, у которых был диагностирован рак простаты на ранней стадии. В Англии у четырех из десяти мужчин диагностируют рак простаты на поздней стадии», - говорит врач-онколог Свежаев Борис специально для МедикФорум.
Доктор выделил четыре симптома, когда вы мочитесь, которые чаще всего не о чем беспокоиться, но могут также сигнализировать о раке простаты:
- Трудно писать
- Капающая моча в конце струи
- Ощущение, что вы не полностью опорожняете мочевой пузырь
- Часто писаете и встаете ночью, чтобы пописать.
При более поздней стадии рака простаты могут возникнуть следующие симптомы:
- Боль в спине, бедре или боль в области таза – боль в костях
- Кровь в моче или сперме
- Эректильная дисфункция
- Необъяснимая потеря веса
- Анорексия
- Вялость.
Исследование может показать, что новые методы скрининга дают более точные результаты, чем текущие анализы крови, которые могут пропустить некоторые виды рака и часто предполагают рак простаты, когда рака нет. Важно отметить, что скрининг может также выявить заболевание, даже если симптомы отсутствуют.
Факторы риска
Возраст
"Пожилой возраст на сегодняшний день является наиболее важным фактором риска рака простаты: более 80% случаев, диагностированных в 2016 году, приходится на мужчин в возрасте 60 лет и старше".
Молодые мужчины с диагнозом рак простаты с большей вероятностью умрут преждевременно от этого заболевания, чем мужчины старшего возраста, поскольку в среднем у них остается больше времени в жизни, в течение которого рак может прогрессировать, и они с меньшей вероятностью умрут от других причин.
Генетика
"Семейный анамнез рака простаты является фактором риска заболевания. От 5 до 10% случаев рака простаты могут быть связаны с наследственной генетической предрасположенностью".
Мужчины, у которых у родственников первой степени диагностирован рак простаты, в два-три раза чаще заболевают раком простаты по сравнению с мужчинами, у которых нет больных родственников, и риск может быть выше, если у родственника первой степени родства был диагностирован рак простаты раньше. возраст 60 лет.
Генетическая основа семейного рака простаты до конца не изучена. Мужчины, несущие мутации генов предрасположенности к раку молочной железы BRCA1 или BRCA2, имеют повышенный риск развития нескольких типов рака, включая рак простаты.
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