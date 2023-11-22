4 тревожных симптома рака простаты во время мочеиспускания

«Наилучший результат наблюдается у мужчин, у которых был диагностирован рак простаты на ранней стадии. В Англии у четырех из десяти мужчин диагностируют рак простаты на поздней стадии», - говорит врач-онколог Свежаев Борис специально для МедикФорум.

Трудно писать

Капающая моча в конце струи

Ощущение, что вы не полностью опорожняете мочевой пузырь

Часто писаете и встаете ночью, чтобы пописать.

Боль в спине, бедре или боль в области таза – боль в костях

Кровь в моче или сперме

Эректильная дисфункция

Необъяснимая потеря веса

Анорексия

Вялость.

Факторы риска

Возраст

"Пожилой возраст на сегодняшний день является наиболее важным фактором риска рака простаты: более 80% случаев, диагностированных в 2016 году, приходится на мужчин в возрасте 60 лет и старше".

Генетика

"Семейный анамнез рака простаты является фактором риска заболевания. От 5 до 10% случаев рака простаты могут быть связаны с наследственной генетической предрасположенностью".

У большинства мужчин с раком простаты на ранних стадиях симптомы отсутствуют. Но важно понимать, что с вашей простатой что-то не так, и обратиться за помощью, чтобы пройти тестирование.Ранняя диагностика рака простаты дает лучший прогноз.Доктор выделил четыре симптома, когда вы мочитесь, которые чаще всего не о чем беспокоиться, но могут также сигнализировать о раке простаты:Другими симптомами являются несвоевременное посещение туалета и подтекание мочи, задержка мочеиспускания (полный мочевой пузырь и вообще невозможность пописать) и боль при эрекции или эякуляции.Исследование может показать, что новые методы скрининга дают более точные результаты, чем текущие анализы крови, которые могут пропустить некоторые виды рака и часто предполагают рак простаты, когда рака нет. Важно отметить, что скрининг может также выявить заболевание, даже если симптомы отсутствуют.Молодые мужчины с диагнозом рак простаты с большей вероятностью умрут преждевременно от этого заболевания, чем мужчины старшего возраста, поскольку в среднем у них остается больше времени в жизни, в течение которого рак может прогрессировать, и они с меньшей вероятностью умрут от других причин.Мужчины, у которых у родственников первой степени диагностирован рак простаты, в два-три раза чаще заболевают раком простаты по сравнению с мужчинами, у которых нет больных родственников, и риск может быть выше, если у родственника первой степени родства был диагностирован рак простаты раньше. возраст 60 лет.Генетическая основа семейного рака простаты до конца не изучена. Мужчины, несущие мутации генов предрасположенности к раку молочной железы BRCA1 или BRCA2, имеют повышенный риск развития нескольких типов рака, включая рак простаты.Ранее МедикФорум писал о симптомах менингита, который легко спутать с простудой.

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