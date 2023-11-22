Употребление красного мяса и молочных продуктов может помочь в борьбе с раком

"Ученые обнаружили, что транс-вакценовая кислота (ТВА) – жирная кислота, содержащаяся в говядине, баранине и молочных продуктах – улучшает способность иммунных клеток бороться с опухолями. Исследование также показало, что пациенты с более высоким уровнем TVA в крови лучше реагировали на иммунотерапию, что позволяет предположить, что она может работать в качестве пищевой добавки в дополнение к клиническому лечению рака", - говорит врач-онколог Фролов Алексей специально для МедикФорум.

«Сосредоточив внимание на питательных веществах, которые могут активировать Т-клеточные реакции, ученые нашли одно, которое действительно усиливает противоопухолевый иммунитет, активируя важный иммунный путь», - комментирует исследование Фролов.

«Видеть, что одно питательное вещество, такое как TVA, имеет очень целенаправленный механизм воздействия на целевой тип иммунных клеток, с очень глубокой физиологической реакцией на уровне всего организма, — я нахожу это действительно удивительным и интригующим».

"Однако ученые не верят, что употребление чрезмерного количества красного мяса является решением проблемы, и надеются найти аналогичные результаты и на растениях".

«Есть ранние данные, показывающие, что другие жирные кислоты растений передают сигналы через аналогичный рецептор, поэтому мы считаем, что существует высокая вероятность того, что питательные вещества из растений могут делать то же самое, активируя путь CREB», - говорит онколог.

Не курить

Поддержание здорового веса

Здоровое сбалансированное питание

Наносить солнцезащитный крем или прикрываться на солнце

Отказ от алкоголя

Получение вакцины против ВПЧ, если ее предлагают.

Употребление мяса и молочных продуктов в настоящее время не так популярно, как в предыдущие десятилетия, как по этическим, так и по медицинским причинам.Например, некоторые исследования показали, что употребление слишком большого количества красного мяса может быть фактором риска развития некоторых заболеваний, таких как рак кишечника.Однако новое исследование показало, что кислота, содержащаяся в некоторых видах красного мяса и молочных продуктах, на самом деле может помочь защитить организм от рака.Существует множество исследований, пытающихся расшифровать связь между питанием и здоровьем человека, но понять основные механизмы очень сложно из-за большого разнообразия продуктов, которые едят люди.В рамках исследования команда начала с базы данных, содержащей около 700 известных молекул, поступающих из пищи, и собрала библиотеку «питательных веществ крови», состоящую из 235 биоактивных молекул, полученных из питательных веществ.Затем они проверили соединения в новой библиотеке на предмет их способности влиять на противоопухолевый иммунитет.После того, как ученые оценили шесть лучших кандидатов в клетках человека и мыши, они увидели, что TVA работает лучше всего. После миллионов лет эволюции осталось всего лишь пара сотен метаболитов, полученных из пищи, которые в конечном итоге циркулируют в крови, а это означает, что они могут иметь определенное значение в нашей биологии.Было обнаружено, что кормление мышей диетой, обогащенной TVA, значительно снижает потенциал роста опухолей меланомы и клеток рака толстой кишки, а также повышает способность организма проникать в опухоли.Затем исследователи проанализировали образцы крови пациентов больниц, проходящих иммунотерапию по поводу лимфомы, и обнаружили, что пациенты с более высокими уровнями TVA, как правило, лучше реагируют на лечение, чем пациенты с более низкими уровнями.Наконец, исследование показало, что TVA усиливает способность иммунотерапевтического препарата убивать клетки лейкемии у пациентов.Появляется все больше данных о вредном воздействии на здоровье употребления слишком большого количества красного мяса и молочных продуктов, поэтому это исследование не следует воспринимать как предлог для того, чтобы есть больше чизбургеров и пиццы.Что касается диеты, старайтесь есть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов с высоким содержанием клетчатки и полезных белков. Сократите потребление обработанного и красного мяса, алкоголя и высококалорийных продуктов и напитков.Ранее МедикФорум писал о симптомах менингита.

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