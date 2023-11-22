«У нас эндемичная зона по недостатку йода. Первое, что мы видим, гипоксию – то есть нарушение кровоснабжения тканей стоп», - поделилась медик с «Газетой.Ru»

Врач Юцмюц назвала повышенную сухость кожи стоп одним из признаков дефицита йода.Юцмюц добавила, что люди, у которых имеется дефицит йода, могут замечать в холода, что кожа на ногах сохнет сильнее и в большей степени становится подвержена трещинам.Специалистка посоветовала использовать йодсодержащую соль. Она подчеркнула, что самостоятельное применение препаратов йода недопустимо, они должны назначаться врачом.Кроме того, добавила эксперт, повышенная сухость кожи может быть одним из признаков дефицита витамина А, который может возникать из-за несбалансированного питания или из-за неспособности организма усваивать этот витамин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отсутствие энергии и лень могут возникать из-за серьезного заболевания

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.