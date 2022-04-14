Терапевт Волкова назвала отечность одним из симптомов дефицита йода
Отечность, ведущая к увеличению веса, является одним из показательных симптомов дефицита йода, который может быть причиной многих проблем со здоровьем.
Йод является микроэлементом, который задействуется в производстве тиреоидных гормонов щитовидной железой. Эти гормоны влияют на рост, метаболизм, репродуктивную функцию, физическое и умственное развитие, настроение. По данным ВОЗ, ежедневно взрослому организму требуется 150–200 мкг йода, большая часть которого оседает в щитовидной железе. Чтобы организм функционировал нормально, щитовидка всегда должна содержать запас йода, и если он не будет пополняться, может возникнуть йододефицит. Его последствиями являются когнитивные проблемы, снижения интеллекта, зоб, подверженность болезням сердца.
Терапевт Дарья Волкова назвала в интервью признаки, по которым можно узнать дефицит йода. Одним из таких симптомов является задержка в тканях тела воды, отеки.
«Из-за сниженной функции щитовидной железы у людей в организме чаще задерживается жидкость, формируются отеки и может быть такой псевдонабор веса не за счет жировой ткани, а просто за счет избыточной воды», - уточнила Волкова.
Также терапевт посоветовала обращать внимание на другие симптомы.
- Повышенная потливость.
- Быстрая утомляемость.
- Повышенная сонливость.
- Депрессивные состояния.
- Сухая воскового вида кожа.
- Запоры.
- Аритмия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут вызывать внезапную затрудненность дыхания.
Дарья Волкова
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог ЦКБ Управления делами президента РФ
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