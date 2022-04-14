Терапевт Волкова назвала отечность одним из симптомов дефицита йода

«Из-за сниженной функции щитовидной железы у людей в организме чаще задерживается жидкость, формируются отеки и может быть такой псевдонабор веса не за счет жировой ткани, а просто за счет избыточной воды», - уточнила Волкова.

Повышенная потливость.

Быстрая утомляемость.

Повышенная сонливость.

Депрессивные состояния.

Сухая воскового вида кожа.

Запоры.

Аритмия.