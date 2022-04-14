Терапевт Волкова назвала отечность одним из симптомов дефицита йода

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отек в ногах

Отечность, ведущая к увеличению веса, является одним из показательных симптомов дефицита йода, который может быть причиной многих проблем со здоровьем.

Йод является микроэлементом, который задействуется в производстве тиреоидных гормонов щитовидной железой. Эти гормоны влияют на рост, метаболизм, репродуктивную функцию, физическое и умственное развитие, настроение. По данным ВОЗ, ежедневно взрослому организму требуется 150–200 мкг йода, большая часть которого оседает в щитовидной железе. Чтобы организм функционировал нормально, щитовидка всегда должна содержать запас йода, и если он не будет пополняться, может возникнуть йододефицит. Его последствиями являются когнитивные проблемы, снижения интеллекта, зоб, подверженность болезням сердца.

Терапевт Дарья Волкова назвала в интервью признаки, по которым можно узнать дефицит йода. Одним из таких симптомов является задержка в тканях тела воды, отеки.

«Из-за сниженной функции щитовидной железы у людей в организме чаще задерживается жидкость, формируются отеки и может быть такой псевдонабор веса не за счет жировой ткани, а просто за счет избыточной воды», - уточнила Волкова.

Также терапевт посоветовала обращать внимание на другие симптомы.
  • Повышенная потливость.
  • Быстрая утомляемость.
  • Повышенная сонливость.
  • Депрессивные состояния.
  • Сухая воскового вида кожа.
  • Запоры.
  • Аритмия.
Для профилактики дефицита йода в рационе должны присутствовать содержащие его продукты: морепродукты, включая морскую капусту, яйца, говядина, молоко, злаки, грибы, многие овощи, ягоды и фрукты, йодированная соль.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут вызывать внезапную затрудненность дыхания.
Дарья Волкова
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог ЦКБ Управления делами президента РФ
Теги : Дефицит йода, признаки нарушений, Дарья Волкова