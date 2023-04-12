Дерматолог Юцмюц: картофельный сок действительно помогает от бородавок

«Сок сырого картофеля обладает сильной противовирусной активностью. Бородавки можно обрабатывать два раза в день», - уточнила врач в комментарии «Газете.Ru».

Дерматолог Юцмюц сообщила, что благодаря обработке свежим соком картофеля могут проходить вирусные бородавки.Елена Юцмюц добавила, что такая обработка помогает избавиться от мелких новообразований. Что касается крупных бородавок, они могут не пройти, однако примочки картофельным соком сделают их более восприимчивыми к терапии у врача. Эксперт подчеркнула, что при появлении бородавок самым правильным решением является обращение к медикам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пожилым людям с тахикардией не всегда нужны лекарства.

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