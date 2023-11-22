Врач Тяжельников: люди с патологиями сердца и сосудов особо чувствительны к магнитным бурям

«Особо чувствительны к магнитным бурям лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, люди с хроническими заболеваниями», - перечислил врач РИА Новости

«Давление в период магнитных бурь метеозависимым людям нужно измерять дважды в день - утром и вечером, не следует нарушать режим приема ранее назначенных лекарств», - поделился рекомендацией врач.

Врач Тяжельников отметил в интервью, что чувствительность к магнитным бурям может проявлять даже здоровый организм. Головная боль и головокружение, нарушения сна и перепады настроения, изменения в сердечном ритме – все это возникает во время магнитных колебаний у многих.Тяжельников обратил внимание на то, что люди с патологиями сердца и сосудов бывают особо чувствительными к магнитным бурям.Медик уточнил, что в периоды магнитных колебаний увеличиваются риски резкого повышения или снижения АД. Это способствует сердечно-сосудистым осложнениям, обострению хронических нарушений и появлению неблагополучных симптомов в виде одышки, болей в груди, тошноты и рвоты.Тяжельников добавил, что в дни магнитных бурь следует избегать значительных нагрузок, умственных и физических. По возможности нужно чаще бывать на свежем воздухе, прогуливаться, а также хорошо проветривать помещение.При появлении тревожных, тяжелых симптомов нужно обращаться за помощью к врачам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться аллергия организма на холод

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