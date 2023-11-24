Невролог Беленко: тремор рук может вызываться болезнями печени и щитовидки

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тремор рук

В интервью невролога Елены Беленко были озвучены причины тремора рук.

Невролог Беленко констатировала:

«Если тремор мучает постоянно, стоит показаться врачу».

Когда пациент с такой проблемой обращается к специалисту, тот должен исключить наличие опасных неврологических патологий, включая болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, поражение мозга. Беленко отметила, что серьезному заболеванию обычно не бывает присущ лишь какой-то единичный симптом. Поэтому, если становится заметной дрожь в руках, следует понаблюдать: присутствуют ли и другие признаки. Например, это могут быть негативные психоэмоциональные явления в виде повышенной обидчивости, плаксивости или тревоги. Кроме того, тремор может возникать не только в руках, но и в других частях тела.

Также врач обратила внимание на то, что дрожь бывает обусловлена не только неврологическими нарушениями. Так, тремор рук может вызываться проблемами печени и щитовидки.

«Способствовать развитию тремора могут заболевания щитовидной железы и печени», - сказала медик «Москве 24».

Беленко добавила, что одна из частых причин тремора рук заключается в поражении функции периферических нервов. Такое поражение во многих случаях объясняется эндокринной патологией или отравлением.

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Елена Беленко
Елена Беленко
Здоровье
врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : тремор конечностей, признаки болезней, Елена Беленко
Невролог Беленко: тремор рук может вызываться болезнями печени и щитовидки
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