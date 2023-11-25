«Если установка и украшение елки неожиданно оказывается для вас слишком тяжелой работой – вы чувствуете, что запихиваетесь или ощущаете головокружение, – не игнорируйте это», - врачи поделились рекомендацией в публикации издания Mirror.

Медицинские специалисты сообщили, нетипичные признаки рака кишечника могут возникать во время установки праздничной елки и других приятных хлопот, связанных с предстоящими праздниками. По их словам, в процессе таких приготовлений можно почувствовать себя более уставшим, чем обычно – подобное утомление может вызываться растущей в организме опухолью.По данным Macmillan Cancer Support , нетипичными признаками рака кишечника могут быть необъяснимая усталость, головокружение или одышка, возникающая из-за небольших физических усилий. Эти состояния ассоциируются с развитием анемии из-за происходящего кровотечения в кишечнике.Специалисты советуют обращаться к врачу, ощущая необъяснимую усталость и внезапно возникающие состояния слабости.Наиболее частым признаком рака кишечника является кровь в стуле, но есть и другие симптомы, в том числе боль в животе, ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета, необъяснимая потеря веса.Рак кишечника также может вызвать закупорку кишечника вместе с такими симптомами, как запор, боль в животе и рвота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему редкое мочеиспускание может быть опасным для здоровья симптомом

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