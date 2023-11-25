Нетипичные признаки рака кишечника могут возникать во время установки праздничной елки
Некоторые признаки рака кишечника могут проявляться во время новогодних приготовлений, об этом рассказали онкологи из организации Macmillan Cancer Support.
Медицинские специалисты сообщили, нетипичные признаки рака кишечника могут возникать во время установки праздничной елки и других приятных хлопот, связанных с предстоящими праздниками. По их словам, в процессе таких приготовлений можно почувствовать себя более уставшим, чем обычно – подобное утомление может вызываться растущей в организме опухолью.
«Если установка и украшение елки неожиданно оказывается для вас слишком тяжелой работой – вы чувствуете, что запихиваетесь или ощущаете головокружение, – не игнорируйте это», - врачи поделились рекомендацией в публикации издания Mirror.
По данным Macmillan Cancer Support , нетипичными признаками рака кишечника могут быть необъяснимая усталость, головокружение или одышка, возникающая из-за небольших физических усилий. Эти состояния ассоциируются с развитием анемии из-за происходящего кровотечения в кишечнике.
Специалисты советуют обращаться к врачу, ощущая необъяснимую усталость и внезапно возникающие состояния слабости.
Характерные признаки рака кишечника. Наиболее частым признаком рака кишечника является кровь в стуле, но есть и другие симптомы, в том числе боль в животе, ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета, необъяснимая потеря веса.
Рак кишечника также может вызвать закупорку кишечника вместе с такими симптомами, как запор, боль в животе и рвота.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему редкое мочеиспускание может быть опасным для здоровья симптомом.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий