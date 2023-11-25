Уролог Сальников: при очень редком мочеиспускании нужно обращаться к врачу

«Длительное переполнение мочевого пузыря может вызвать такое состояние, как пузырно-мочеточниковый рефлюкс. В этом случае моча забрасывается через мочеточник в почки, что повышает риск развития инфекции мочевыводящих путей», - предупредил Сальников в беседе с порталом 76.ru

«Длительная задержка мочи может быть симптомом скрытых заболеваний».

«Среднее количество походов в туалет у взрослого человека, мужчины или женщины, в среднем 8–9 раз в сутки».

Уролог Сальников заметил: если возникает потребность в мочеиспускании, терпеть и воздерживаться от посещения туалета вредно. Подобные задержки чреваты негативными последствиями для здоровья, подчеркнул медик. По его словам, частые попытки терпеть во время позывов способствуют растяжению мочевого пузыря, из-за которого часто возникают ощущения дискомфорта и боли.Эксперт обратил внимание на то, что иногда организм «задерживает» мочу независимо от того, хочет этого человек или нет. Сальников заявил, что при очень редком мочеиспускания днем нужно обращаться к врачу, устанавливать причину такого нарушения.Уролог уточнил, что подобным признаком могут проявляться патологии почек, мочевого пузыря, предстательной железы у мужчин.Уролог Сальников уточнил:Врач констатировал, что однократное пробуждение ночью является нормой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что безболезненное появление крови в моче бывает признаком рака.

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