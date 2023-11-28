Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

«Из-за сутулости вторым подбородком могут обладать очень стройные пациенты», - поделилась пластический хирург с «АиФ»

«эндокринологических заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и так далее».

Хирург Перушкина рассказала о причинах появления второго подбородка. Во многих случаях этому способствуют отложения жиры, возникающие в тесной связи с нездоровыми пищевыми привычками и сидячим образом жизни. Кроме того, его возникновение нередко обуславливается возрастными изменениями – с ними ассоциируются процессы увеличения подкожно-жировой клетчатки и снижение тонуса кожи.Перушкина отметила, что второй подбородок бывает не только у людей с повышенной массой тела. Его наличие может объясняться особенностями лицевой анатомии или нарушением осанки.Также, обратила внимание Перушкина, появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний –Медик пояснила, что на начальном этапе скапливания жира в области подбородка для избавления от него могут быть эффективными физические нагрузки, упражнения, правильный рацион, а также массажа лица и шеи. Если такие жировые отложения существенны, следует обращаться за помощью к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак поджелудочной железы может проявляться симптомами , напоминающими другие недомогания.

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