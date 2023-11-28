Врач Мясников: люди могут получать несуществующие диагнозы

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пациент у врача

Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников заявил, что многие ставящиеся людям диагнозы не соответствуют  реальному состоянию организма.

Доктор Мясников высказался о том, что люди могут получать несуществующие диагнозы.

«Иногда людям ставят диагнозы, которые с их состоянием не имеют ничего общего».

В частности, считает он, ошибочно трактуется иммунодефицит или снижение иммунитета. Мясников отметил, что эти две медицинские проблемы подразумевают очень серьезные и тяжелые нарушения, порой врожденные. Если человек часто простывает, еще не значит, что у него снижен иммунитет. Сниженный иммунитет в реальности возникает из-за старения, беременности или заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечная недостаточность, хронические почечные патологии.

«Все остальное, о чем мы говорим как о снижении иммунитета, – это просто функциональные нарушения, когда мы слабы и физически, и морально. В голове депрессия, мышцы слабые, дышим поверхностно и неправильно», - заявил Александр Мясников.

Также по его мнению люди могут получать несуществующие диагнозы, связанные с так называемым хроническим панкреатитом. Мясников констатировал, что хронический панкреатит действительно встречается, но это заболевание вызывается главным образом употреблением водки и наличием камней в желчном пузыре. Так что из 100 пациентов с таким диагнозом в реальности он будет соответствовать состоянию организма лишь у одного.

Врач пояснил, что хронический панкреатит следует диагностировать только после анализов на ферментную достаточность и всасывание, а не по симптомам – его симптоматика практически не отличается от проявлений таких нарушений как синдром раздраженного кишечника, дивертикулез или кишечные полипы.

Помимо этого, Мясников скептически прокомментировал постановку диагнозов «песок в почках», «повышенное внутричерепное давление» или «вегетососудистая дистония». Он предупредил, что очень мелкие образования в почках никак не ощущаются, а повышение внутричерепного давления возникает лишь в критических обстоятельствах, требующих реанимации, и не является широко распространенным. Что касается дистонии, когда ее «диагностируют», это может означать, что в реальности у пациента так и не выявили настоящую патологию – нередко ею оказывается анемия или дисфункция щитовидной железы.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : ошибки в лечении, диагностика болезней, Александр Мясников
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