Врач Куприна: бронхит может развиться из-за неправильного лечения простуды

«При неправильном лечении простуды или перенесенной на ногах ОРВИ может развиться бронхит», - поделилась медик с «Известиями»

повышенная температура;

насморк;

кашель, который может стать навязчивым, длящимся несколько недель.

«Те, у кого есть хронический бронхит, сталкиваются с кашлем с мокротой, длящемся не менее трех месяцев в году в течение двух лет и более. Маленькие дети на фоне приступа кашля зачастую не могут откашляться и нормально дышать», - уточнила Светлана Куприна.

Терапевт Куприна заявила, что бронхит может развиться из-за неправильного лечения простуды.Симптомы острого бронхита:Специалистка обратила внимание на то, что астматики, курильщики, а также люди, работающие на вредном производстве, составляют группу риска. Они чаще остальных сталкиваются с повторными острыми, при этом долго длящимися бронхитами.Также врач Куприна предупредила, что осложнением бронхита может стать развитие состояний, ухудшающих качество жизни и укорачивающих ее. В частности, это могут быть дыхательная недостаточность, эмфизема легких, хроническое легочное сердце.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунологом Николаем Крючковым были названы возможные причины необычно длительной простуды.

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