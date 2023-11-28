Врач Махмудова: избыточный прием витамина D вызывает неприятные симптомы передозировки
По словам врача-терапевта Ойсаны Махмудовой, организм человека страдает не только от дефицита витамина D, но и от неправильного избыточного приема.
Врач Махмудова напомнила в интервью, что недостаток. витамина D связан с целым рядом негативных последствий для здоровья (например, это рахит у детей и остеопороз у взрослых).
«Существуют определенные группы людей, находящихся в зоне риска дефицита витамина D – это пожилые люди, те, кто проводит большую часть времени в закрытых помещениях или постоянно носит закрытую одежду, а также люди, страдающие от хронических заболеваний, ожирения, и грудные младенцы», - поделилась медик с «Центральной службой новостей».
Махмудова добавила, что прием этого витамина может быть актуален для конкретного человека в течение всего года. Но наличие его дефицита должно подтверждаться анализами. Их выполнение, в свою очередь, защищает от появления проблема избытка.
«Среднесуточная потребность в витамине D составляет 10 микрограммов», - отметила эксперт.
По словам Махмудовой, избыточный прием витамина D вызывает неприятные симптомы передозировки – это может случиться, если витамин продолжительное время принимался в высоких дозах
Терапевт перечислила симптомы передозировки витамина D:
- Тошнота;
- Ухудшение аппетита;
- Запоры;
- Слабость;
- Потеря веса.
«Избыточное потребление витамина может вызвать чрезмерное накопление кальция в организме, ведущее к ослаблению костей и вредное для почек и сердца».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при приеме витаминов нужно правильно употреблять кофе и чай.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ойсана Махмудова
Здоровье
врач-терапевт
Оставить комментарий