Врач Махмудова: избыточный прием витамина D вызывает неприятные симптомы передозировки

«Существуют определенные группы людей, находящихся в зоне риска дефицита витамина D – это пожилые люди, те, кто проводит большую часть времени в закрытых помещениях или постоянно носит закрытую одежду, а также люди, страдающие от хронических заболеваний, ожирения, и грудные младенцы», - поделилась медик с «Центральной службой новостей»

«Среднесуточная потребность в витамине D составляет 10 микрограммов», - отметила эксперт.

Тошнота;

Ухудшение аппетита;

Запоры;

Слабость;

Потеря веса.

«Избыточное потребление витамина может вызвать чрезмерное накопление кальция в организме, ведущее к ослаблению костей и вредное для почек и сердца».

Врач Махмудова напомнила в интервью, что недостаток. витамина D связан с целым рядом негативных последствий для здоровья (например, это рахит у детей и остеопороз у взрослых).Махмудова добавила, что прием этого витамина может быть актуален для конкретного человека в течение всего года. Но наличие его дефицита должно подтверждаться анализами. Их выполнение, в свою очередь, защищает от появления проблема избытка.По словам Махмудовой, избыточный прием витамина D вызывает неприятные симптомы передозировки – это может случиться, если витамин продолжительное время принимался в высоких дозахТерапевт перечислила симптомы передозировки витамина D:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при приеме витаминов нужно правильно употреблять кофе и чай

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