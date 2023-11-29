Врач Зубова назвала неочевидные симптомы проблем с печенью на ранней стадии
По словам врача Нины Зубовой появление внешних признаков может быть сигналом очень серьезных проблем с печенью.
Врач Зубова констатировала в интервью:
«Есть неочевидные симптомы, по которым можно заподозрить проблемы с печенью на ранней стадии».
В частности, неочевидным признаком больной печени может стать ухудшение аппетита и непреднамеренная потеря веса. Кроме того, может возникать ощущение тяжести, дискомфорта в правом подреберье, ибо человек моет чувствовать беспричинную тошноту. Медик подчеркнула, что при появлении перечисленных признаков нужно не откладывая времени записаться на прием к врачу, проконсультироваться и пройти обследование.
Также Зубова назвала другие неочевидные симптомы проблем с печенью на ранней стадии.
- Темная моча и светлый, глинистого вида стул (знак повышения уровня билирубина в крови из-за ухудшения работы печени).
- Появление неприятного горького привкуса.
- Проблемы с кожей: зуд, сыпь, жировики (ксантелазмы и ксантомы), сосудистые звездочки в большом количестве.
- Покраснение ладоней и стоп.
- Желтоватый оттенок кожи, глазных белков.
- Гинекомастия у мужчин.
«При проблемах с печенью человек вроде и спит достаточно, и питается правильно, но всё равно не чувствует сил. Одними из первых признаков нарушений работы органа будут общее недомогание и чувство хронической усталости», - сказала специалистка «Известиям».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный уровень липопротеина в крови может означать склонность к инфаркту.
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Нина Зубова
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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