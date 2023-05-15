Хирург Зубова: ранние симптомы рака почки напоминают переутомление или простуду

«Первые тревожные звоночки пациенты зачастую интерпретируются как обычное недомогание: субфебрильную температуру и боль в пояснице люди списывают на ОРЗ, а усталость – на стресс и переработки», - сказала об этом Нина Зубова.

«С распространением метастазов возникают и дополнительные симптомы: одышка и кровохарканье при появлении раковых очагов в легких, боли в голове и теле» - добавила врач.

Врач-хирург Зубова рассказала о признаках рака почки – заболевания, которое часто замечается только на поздних стадиях, когда благоприятный прогноз уже маловероятен. Ранние симптомы рака почки могут напоминать переутомление от переработки или недостаточного отдыха или простуду. Даже замечая их, люди не тревожатся и не спешат обратиться к врачу.С развитием опухоли неблагополучные симптомы усиливаются – например, становятся более выраженными боли в спине, усталость приобретает стойкий характер. Кроме того, в моче можно увидеть присутствие крови. Вдобавок происходит заметная потеря веса без каких-либо видимых причин.Медик подчеркнула, что рак почки является недугом, на появление которого большое влияние оказывает образ жизни, привычки человека. Например, его риск повышается у курильщиков, людей с ожирением и гипертонией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние признаки рака печени могут проявляться во время еды

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