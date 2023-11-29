Иммунолог Болибок объяснил причины затяжного кашля после простуды и гриппа

«У нас достаточно сильное распространение этой микоплазмы произошло в конце 90-х — 2000-х годах, потом ее долго не было. Может быть, сейчас, если начать тестировать, мы ее тоже будем выявлять», — отметил Болибок.

"Действительна, типичные симптомы включают лихорадку, кашель, бронхит, боль в горле, головную боль и усталость. Распространенным результатом микоплазменной инфекции является пневмония", - говорит Захарова.

1. Пейте много воды

"Когда вы обезвожены, ваше тело производит меньше слюны и слизи, что делает горло сухим и более склонным к раздражению. Это может привести к неутихающему кашлю. Обильное питье помогает разжижать слизь в горле, облегчая кашель и очищая дыхательные пути", - говорит Захарова.

2. Съешьте ложку меда

3. Выпейте травяной чай

"Тепло чая также может стимулировать выработку слюны, дополнительно уменьшая сухость и раздражение в горле".

4. Полощите горло соленой водой

"Растворите половину чайной ложки соли в 1 стакане теплой воды, полощите горло в течение нескольких секунд и выплюньте".

5. Уменьшите воспаление с помощью имбиря

"Попробуйте пить свежий имбирный чай несколько раз в день, чтобы облегчить кашель".

6. Выпейте теплый напиток из куркумы

7. Избегайте воздействия раздражителей

"Всегда помните, что, хотя эти природные средства могут принести облегчение, они могут не устранить основную причину вашего кашля. Если кашель сохраняется более недели, является тяжелым или сопровождается другими тревожными симптомами, такими как лихорадка, потеря веса или затрудненное дыхание, необходимо обратиться за медицинской помощью".

Затяжные симптомы после вирусных простудных заболеваний могли вызвать мутировавший коронавирус, коклюш, аллергия, а также распространение бактерии микоплазмы,Объяснить затяжной кашель можно распространением нового подвида ковида или инфекцией, заявил Болибок. Например, бактерия, спровоцировавшая заболеваемость пневмонией в Китае -Хорошей новостью является то, что существует множество натуральных средств, которые могут помочь успокоить постоянный кашель.Поддержание достаточного количества жидкости в организме — это первая линия защиты от кашля.Его антибактериальные и противомикробные свойства могут помочь избавиться от инфекции, а вязкость может покрыть и успокоить раздраженное горло. Подумайте о том, чтобы выпить ложку меда перед сном, чтобы уменьшить ночной кашель.никогда не давайте мед детям до 1 года из-за риска заражения ботулизмом.Некоторые травяные чаи, такие как тимьян, ромашка, мята перечная и корень солодки, могут быть полезны при кашле. Эти чаи известны своими успокаивающими свойствами и могут помочь уменьшить кашлевой рефлекс.Полоскание теплой соленой водой может помочь успокоить боль или першение в горле, которое часто сопровождает кашель.Соленая вода помогает уменьшить воспаление и убить бактерии, обеспечивая временное облегчение.Имбирь — природное противовоспалительное и антиоксидантное средство, которое помогает облегчить кашель. Это может уменьшить воспаление в дыхательных путях и даже помочь подавить кашлевой рефлекс.Куркума содержит куркумин, соединение, известное своими противовоспалительными, антиоксидантными и противовирусными свойствами. Теплый напиток из куркумы может помочь успокоить горло, уменьшить воспаление и облегчить кашель.Раздражители окружающей среды, такие как дым, пыль или резкие запахи, могут усилить кашель. Поддержание чистоты окружающей среды и избегание воздействия раздражителей могут иметь большое значение для борьбы с кашлем.Ранее МедикФорум писал о симптомах аневризмы.

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