Врач Орлов: тревожность и нарушение сна могут указывать на имеющуюся аневризму

«Аневризма выглядит как припухлость, пузырек на поверхности сосуда, этот «пузырек» с тонкими стенками наполнен кровью и может взорваться, если стенки слишком истончатся», - поделился медик с kp.ru

«Как правило, аневризма никак о себе не заявляет, тогда ее называют немой… в целом, по разным данным, аневризма есть примерно у 3–5% людей, но далеко не все о ней знают», - поделился врач.

Участившаяся головная боль.

Возникающие и повторяющиеся эпизоды головокружения.

Ухудшение когнитивных функций (например, проблемы с памятью, снижение работоспособности).

Тревожность (проявляющая впервые или усиливающаяся).

Нарушение сна.

«В целом любые неврологические отклонения – это повод обратиться к неврологу и сделать обследование, в том числе МРТ головного мозга», - констатировал эксперт.

Нейрохирург Орлов сообщил в интервью, что опасность такого сосудистого образования как аневризма заключается в риске разрыва.Он добавил, что аневризма может возникнуть в артерии головного мозга. Если такое образование вовремя не диагностировать и не лечить, его последствием может оказаться геморрагический инсульт.Орлов предупредил, что обнаружить патологию непросто – многие люди не знают, что у них имеется аневризма.Говоря о возможных симптомах, Орлов уточнил, что возросшая тревожность и нарушение сна у человека могут указывать на имеющуюся аневризму.Признаки аневризмы:Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , появление которых требует оперативного обращения за медпомощью.

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