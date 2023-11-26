Врач Орлов: тревожность и нарушение сна могут указывать на имеющуюся аневризму

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тревожность

Нейрохирург Кирилл Орлов: многие люди не знают, что у них имеется аневризма.

Нейрохирург Орлов сообщил в интервью, что опасность такого сосудистого образования как аневризма заключается в риске разрыва.

«Аневризма выглядит как припухлость, пузырек на поверхности сосуда, этот «пузырек» с тонкими стенками наполнен кровью и может взорваться, если стенки слишком истончатся», - поделился медик с kp.ru.

Он добавил, что аневризма может возникнуть в артерии головного мозга. Если такое образование вовремя не диагностировать и не лечить, его последствием может оказаться геморрагический инсульт.

Орлов предупредил, что обнаружить патологию непросто – многие люди не знают, что у них имеется аневризма.

«Как правило, аневризма никак о себе не заявляет, тогда ее называют немой… в целом, по разным данным, аневризма есть примерно у 3–5% людей, но далеко не все о ней знают», - поделился врач.

Говоря о возможных симптомах, Орлов уточнил, что возросшая тревожность и нарушение сна у человека могут указывать на имеющуюся аневризму.

Признаки аневризмы:
  • Участившаяся головная боль.
  • Возникающие и повторяющиеся эпизоды головокружения.
  • Ухудшение когнитивных функций (например, проблемы с памятью, снижение работоспособности).
  • Тревожность (проявляющая впервые или усиливающаяся).
  • Нарушение сна.
«В целом любые неврологические отклонения – это повод обратиться к неврологу и сделать обследование, в том числе МРТ головного мозга», - констатировал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, появление которых требует оперативного обращения за медпомощью.

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Кирилл Орлов
Кирилл Орлов
Здоровье
руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА
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Теги : аневризма мозга, признаки нарушений, Кирилл Орлов
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