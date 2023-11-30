Врач Гончарова посоветовала для борьбы с простудой пить насыщенные витамином С напитки
Терапевт Яна Гончарова назвала напитки, помогающие ускорить выздоровление при острых вирусных инфекциях.
Врач Гончарова напомнила, что достаточно полноценное питье является одним из проверенных способов облегчить состояние человека с ОРВИ и приблизить выздоровление. По словам врача, заболевание заставляет тело отдавать сразу очень большое количество влаги, и эту потерю следует восполнять.
«Важно соблюдать питьевой режим: необходимо выпивать полтора-два литра жидкости в день», - поделилась терапевт с «Лентой.ру».
Врач Гончарова посоветовала для борьбы с простудой пить насыщенные витамином С напитки.
«Полезнее всего во время простуды, по словам врача, будут напитки с максимальным содержанием витамина С».
Какие напитки могут быть особенно полезны для борьбы с простудой по мнению врача:
- Напитки из шиповника (настои, отвары).
- Морсы из ягод, богатых витаминомм С, например, из черной смородины, кизила, клюквы.
- Бульоны – они являются источником белка, поддерживающего активность иммунных клеток.
- Вода с лимоном.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом- гастроэнтерологом Екатериной Кашух были названы самые полезные на завтрак каши.
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Яна Гончарова
Здоровье
терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково»
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