«Важно соблюдать питьевой режим: необходимо выпивать полтора-два литра жидкости в день», - поделилась терапевт с «Лентой.ру»

«Полезнее всего во время простуды, по словам врача, будут напитки с максимальным содержанием витамина С».

Напитки из шиповника (настои, отвары).

Морсы из ягод, богатых витаминомм С, например, из черной смородины, кизила, клюквы.

Бульоны – они являются источником белка, поддерживающего активность иммунных клеток.

Вода с лимоном.

Врач Гончарова напомнила, что достаточно полноценное питье является одним из проверенных способов облегчить состояние человека с ОРВИ и приблизить выздоровление. По словам врача, заболевание заставляет тело отдавать сразу очень большое количество влаги, и эту потерю следует восполнять.Врач Гончарова посоветовала для борьбы с простудой пить насыщенные витамином С напитки.Какие напитки могут быть особенно полезны для борьбы с простудой по мнению врача:Гончарова добавила, что напитки, которые следует пить для борьбы с простудой, не должны быть «экстремальными» по своей температуре. Рекомендуется только мягкое, щадящее, теплое питье, которое не будет раздражать слизистую ткань ротоглотки, воспаленную из-за инфекции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом- гастроэнтерологом Екатериной Кашух были названы самые полезные на завтрак каши

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