Врач Гончарова посоветовала для борьбы с простудой пить насыщенные витамином С напитки

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напиток из красных ягод

Терапевт Яна Гончарова назвала напитки, помогающие ускорить выздоровление при острых вирусных инфекциях.

Врач Гончарова напомнила, что достаточно полноценное питье является одним из проверенных способов облегчить состояние человека с ОРВИ и приблизить выздоровление. По словам врача, заболевание заставляет тело отдавать сразу очень большое количество влаги, и эту потерю следует восполнять.

«Важно соблюдать питьевой режим: необходимо выпивать полтора-два литра жидкости в день», - поделилась терапевт с «Лентой.ру».

Врач Гончарова посоветовала для борьбы с простудой пить насыщенные витамином С напитки.

«Полезнее всего во время простуды, по словам врача, будут напитки с максимальным содержанием витамина С».

Какие напитки могут быть особенно полезны для борьбы с простудой по мнению врача:
  • Напитки из шиповника (настои, отвары).
  • Морсы из ягод, богатых витаминомм С, например, из черной смородины, кизила, клюквы.
  • Бульоны – они являются источником белка, поддерживающего активность иммунных клеток.
  • Вода с лимоном.
Гончарова добавила, что напитки, которые следует пить для борьбы с простудой, не должны быть «экстремальными» по своей температуре. Рекомендуется только мягкое, щадящее, теплое питье, которое не будет раздражать слизистую ткань ротоглотки, воспаленную из-за инфекции.

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Яна Гончарова
Яна Гончарова
Здоровье
терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково»
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