Гастроэнтеролог Кашух назвала гречку среди трех самых полезных на завтрак каш

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гречка с грибами

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: на завтрак полезнее всего есть каши долгой варки.

Гастроэнтеролог Кашух констатировала: каша может быть полезным блюдом на завтрак, но важны нюансы. Употреблять при первом приеме пищи следует не всякую кашу – например, не подходят их полуфабрикатные варианты, требующие лишь заваривания кипятком, а также каши из крайне измельченного зерна (манка).

«Поэтому для завтрака стоит отдать предпочтение кашам долгой варки. Крупы в них очищены в меньшей степени, поэтому такие каши сохраняют максимальное количество полезных веществ», - поделилась медик с порталом «Доктор Питер».

Гастроэнтеролог Кашух назвала гречку среди трех самых полезных на завтрак каш. Вот их список:
  • Гречневая каша;
  • Пшенная каша;
  • Овсяная каша.
Специалистка уточнила, что их пользу определяет высокое содержание белка, витаминов. В пшенной и гречневой каше присутствует железо, важное для иммунитета и хорошей работы щитовидной железы.

«Гречка поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, печени и органов желудочно-кишечного тракта», - добавила Кашух.

В то же время, сказа врач, растительный белок, получаемый из каш, не содержит всех незаменимых аминокислот и не в полной мере усваивается организмом. Поэтому есть каши на завтрак следует в сопровождении животных продуктов – яйца, кусочка мяса или рыбы, молока. Также в них полезно добавлять ягоды, овощи, грибы или орехи, растительные масла – это делает каши более полновесным блюдом, которое обеспечивает организм большим количеством питательных веществ.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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