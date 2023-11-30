«Поэтому для завтрака стоит отдать предпочтение кашам долгой варки. Крупы в них очищены в меньшей степени, поэтому такие каши сохраняют максимальное количество полезных веществ», - поделилась медик с порталом «Доктор Питер».

Гречневая каша;

Пшенная каша;

Овсяная каша.

«Гречка поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, печени и органов желудочно-кишечного тракта», - добавила Кашух.

Гастроэнтеролог Кашух констатировала: каша может быть полезным блюдом на завтрак, но важны нюансы. Употреблять при первом приеме пищи следует не всякую кашу – например, не подходят их полуфабрикатные варианты, требующие лишь заваривания кипятком, а также каши из крайне измельченного зерна (манка).Гастроэнтеролог Кашух назвала гречку среди трех самых полезных на завтрак каш. Вот их список:Специалистка уточнила, что их пользу определяет высокое содержание белка, витаминов. В пшенной и гречневой каше присутствует железо, важное для иммунитета и хорошей работы щитовидной железы.В то же время, сказа врач, растительный белок, получаемый из каш, не содержит всех незаменимых аминокислот и не в полной мере усваивается организмом. Поэтому есть каши на завтрак следует в сопровождении животных продуктов – яйца, кусочка мяса или рыбы, молока. Также в них полезно добавлять ягоды, овощи, грибы или орехи, растительные масла – это делает каши более полновесным блюдом, которое обеспечивает организм большим количеством питательных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему мед может оказаться нежелательным продуктом для женщин.

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