Врач Бережная рассказала, какие напитки полезнее употреблять при простуде

«Больше трех чашек зеленого чая в сутки выпивать не стоит. В нем содержатся вещества танины, их избыток приводит к нарушению всасывания полезных веществ, нарушению обмена кальция», - объяснила Бережная.

«Обычная вода, а также компот или морс из ягод полезнее – в последних присутствуют антиоксиданты и витамины».