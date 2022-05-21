Врач Бережная рассказала, какие напитки полезнее употреблять при простуде
Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная посоветовала любителям чая не увлекаться его питьем в случае респираторной вирусной инфекции.
Когда организм одолевает ОРВИ, медики советуют употреблять достаточно жидкости. В борьбе с инфекцией человеческое тело начинает выделять больше влаги, и ее содержание нужно восстанавливать. Кроме того, жидкость поддерживает активные метаболические процессы, способствует очищению организма от ненужных компонентов, образуемых в результате борьбы иммунных клеток с распространителями вируса в теле.
Врач Бережная рассказала в интервью, какие напитки полезнее употреблять при простуде – одним из них является зеленый чай. Его питье тонизирует организм, и тот лучше переносит инфекцию, оказывает ей сопротивление.
В то же время эксперт отметила, что пить зеленый чай в большом количестве не следует.
«Больше трех чашек зеленого чая в сутки выпивать не стоит. В нем содержатся вещества танины, их избыток приводит к нарушению всасывания полезных веществ, нарушению обмена кальция», - объяснила Бережная.
По словам врача, при простудных инфекциях есть более полезные, чем чай напитки:
«Обычная вода, а также компот или морс из ягод полезнее – в последних присутствуют антиоксиданты и витамины».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван особенно полезный для оздоровления кишечника фрукт.
Ирина Бережная
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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