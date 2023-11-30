Врач Ватазин: у каждого 4-ого россиянина повреждены почки после ковида, нефролог Шмелько рассказывает почему
Каждый четвёртый россиянин, перенесший коронавирус, столкнулся с повреждением почек.
Об этом на VII Съезде терапевтов Московской области заявил нефролог Андрей Ватазин, сообщает Радио 1.
Врач-нефролог сообщил, что примерно 25% больных, которые болели коронавирусом, страдали повреждением почек. Специалист рассказал, что примерно половина всех больных находятся на первой стадии, которая не очень выражена.
При этом вторая и третья стадии более опасны. Ватазин рассказал, что замедлить прогрессирование болезни можно при помощи работы терапевтов, которым необходимо направлять пациентов к врачам узкой специализации.
Функция почек
Почки играют жизненно важную роль в организме, очищая кровь от токсинов и лишней жидкости, помогая поддерживать здоровое кровяное давление и сохраняя баланс электролитов и других важных веществ. Когда почки не работают должным образом или эффективно, жидкость накапливается, что приводит к отекам, повышению кровяного давления, ослаблению костей и другим проблемам.
При терминальной стадии заболевания почек может потребоваться диализ или трансплантация органов. Состояние может быть фатальным.
В новом исследовании были проанализированы данные 89 216 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирус в период с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года, а также данные 1 637 467 человек, которые были заражены коронавирусом.
"В период от одного до шести месяцев после заражения у выживших после Covid вероятность повреждения почек или существенного снижения функции почек была примерно на 35 процентов выше, чем у пациентов без Covid", - комментирует исследование специально для МедикФорум врач-нефролог Шмелько Екатерина.
Механизмы, с помощью которых инфекция вызывает заболевание почек, сложны, и наше понимание продолжительности течения COVID-19 все еще развивается.
"Однако похоже, что острая инфекция COVID-19 может повлиять на почки из-за общего плохого самочувствия, например, лихорадки и респираторных симптомов, и/или ухудшения контроля уровня сахара в крови, ухудшение диабета или провоцирование нового диагноза диабета".
Аутоиммунные заболевания
Кроме ковида, других острых вирусных инфекций, аутоиммунные заболевания также повреждают почки. При аутоиммунном заболевании собственная иммунная система организма атакует собственные клетки, ткани и органы организма.
"Многие из этих заболеваний, такие как IgA и волчанка, также могут поражать почки и наносить им вред".
Людям с аутоиммунным заболеванием лечащий врач может прописать определенные иммунодепрессанты (в зависимости от заболевания и других факторов).
"Эти лекарства снижают активность иммунной системы, что может затруднить борьбу организма с инфекциями".
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