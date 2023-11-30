Врач Ватазин: у каждого 4-ого россиянина повреждены почки после ковида, нефролог Шмелько рассказывает почему

Функция почек

"В период от одного до шести месяцев после заражения у выживших после Covid вероятность повреждения почек или существенного снижения функции почек была примерно на 35 процентов выше, чем у пациентов без Covid", - комментирует исследование специально для МедикФорум врач-нефролог Шмелько Екатерина.

"Однако похоже, что острая инфекция COVID-19 может повлиять на почки из-за общего плохого самочувствия, например, лихорадки и респираторных симптомов, и/или ухудшения контроля уровня сахара в крови, ухудшение диабета или провоцирование нового диагноза диабета".

Аутоиммунные заболевания

"Многие из этих заболеваний, такие как IgA и волчанка, также могут поражать почки и наносить им вред".

"Эти лекарства снижают активность иммунной системы, что может затруднить борьбу организма с инфекциями".

Об этом на VII Съезде терапевтов Московской областиВрач-нефролог сообщил, что примерно 25% больных, которые болели коронавирусом, страдали повреждением почек. Специалист рассказал, чтоПри этом вторая и третья стадии более опасны. Ватазин рассказал, что замедлить прогрессирование болезни можно при помощи работы терапевтов, которым необходимо направлять пациентов к врачам узкой специализации.Почки играют жизненно важную роль в организме,Когда почки не работают должным образом или эффективно, жидкость накапливается, что приводит к отекам, повышению кровяного давления, ослаблению костей и другим проблемам.При терминальной стадии заболевания почек может потребоваться диализ или трансплантация органов. Состояние может быть фатальным.В новом исследовании были проанализированы данные 89 216 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирус в период с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года, а также данные 1 637 467 человек, которые были заражены коронавирусом.Механизмы, с помощью которых инфекция вызывает заболевание почек, сложны, и наше понимание продолжительности течения COVID-19 все еще развивается.Кроме ковида, других острых вирусных инфекций, аутоиммунные заболевания также повреждают почки. При аутоиммунном заболевании собственная иммунная система организма атакует собственные клетки, ткани и органы организма.Людям с аутоиммунным заболеванием лечащий врач может прописать определенные иммунодепрессанты (в зависимости от заболевания и других факторов).Ранее МедикФорум писал о пользе кукурузы для сохранения здоровья костей.

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