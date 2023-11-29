Малышева: кукуруза защищает кости от разрушения

"Селен — это микроэлемент, без которого наша жизнь невозможна. Мы же скажем лишь об одной из его сторон. Селен помогает бороться с развитием раковой опухоли. У тех, кто употребляет достаточное количество кукурузы, шанс развития рака меньше", - говорит врач кардиолог Герман Гандельман, выступая в программе "Жить здорово".

"Продукты, богатые кремнием, действительно укрепляют кости, но это работает в комплексе. Необходимо также следить за уровнями кальция и витамина Д в организме", - комментирует врач-терапевт.

Кукуруза содержит белок

"В початке кукурузы содержится около 6 г белка, что столько же, сколько в яйце", - говорит Арсеньева.

Кукуруза — хороший источник энергии

Попкорн — это кукуруза

"Лучше всего приготовить свой собственный, если это возможно, чтобы вы могли контролировать уровень соли и сахара".

Замороженная так же полезна, как и свежая

Волокно

По словам врача, в кукурузе много минералов - селена и кремния. Что особенно важно, при термической обработке кукуруза не теряет свои профилактические свойства.В 100 граммах кукурузы содержится две суточных нормы кремния. Это вещество участвует в строении костной ткани и стимулирует ее клетки к росту. При адекватном употреблении продуктов с кремнием в организме кости становятся плотными и крепкими, что помогает предотвратить остеопороз.Варить ее нужно в несоленой воде, так как соль может представлять опасность для гипертоников, подытожил врач Гандельман.прокомментировала слова врачей, а также рассказала, какие еще полезные свойства есть у кукурузы.Если вы хотите, чтобы на вашей тарелке было меньше мяса, вы вегетарианец или изо всех сил пытаетесь получить достаточное количество продуктов, богатых белком, в ланч-боксах ваших детей, то простым початком кукурузы может стать ответ.Хотя мы используем кукурузу как овощ, технически это зерно и, как таковое, оно содержит углеводы. В большом початке содержится около 22 г углеводов, что соответствует 1/3 стакана вареного риса или 1,5 ломтика хлеба, поэтому, если вы съедаете целый початок во время еды, это обеспечит организм энергии.Попкорн — это просто высушенные зерна кукурузы, которые затем нагревают до лопнувшего состояния. Хорошая новость заключается в том, что попкорн — это цельнозерновая и очень питательная закуска.Чашка кукурузы, замороженной или консервированной, содержит те же питательные вещества, что и обычный свежий початок кукурузы.Кукуруза — отличный источник клетчатки, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы и снижает риск рака кишечника. В большом початке содержится 3 г клетчатки – неплохой вклад в дневную потребность женщин в 28 г и мужчин в 38 г.Ранее МедикФорум писал о полезных вариантов десертов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.