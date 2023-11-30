Косметолог Хлызова рассказала, при каких нарушениях появляются проблемы с кожей

«На коже могут проявляться острые хронические заболевания. Например, если появляется угревая сыпь, можно заподозрить воспалительные заболевания желудка и кишечника», - отметила врач в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Дефицит железа: кожа становится склонной к сухости, пигментации, теряет естественный блеск, становится тусклой, бледной; кожа под глазами темнеет.

Гормональный дисбаланс: кожа подвергается высыпаниям и пигментации, покраснению, становится рыхлой и отечной.

Косметолог Хлызова посоветовала помнить, что состояние кожи отражает происходящие в организме внутренние патологии. Если имеются хронические заболевания, которые по какой-то причине активировались, внешним симптомом такого изменения могут стать проблемы с кожей.Косметолог Хлызова рассказала, при каких еще нарушениях появляются проблемы с кожей.Специалистка добавила, что зимой состояние кожи сильно страдает от влияния холода, ветров, сухости воздуха в помещениях и перепадов температуры. С учетом этого ей необходим более старательный и деликатный уход.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах проблем с печенью.

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