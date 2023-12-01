Малышева объяснила, почему при гипертонии надо проверять почки, нефролог Боценко рассказал, что делать при повреждении

«Без почки не бывает гипертензии», — заявил приглашенный в студию эксперт д. м. н., профессор, кардиолог Дмитрий Черкашин.

«Если сохраняется высокое почечное давление, в том числе из-за атеросклероза сосуда почки, то, во-первых, будет нарушен кровоток в самой почке. Во-вторых, сама функция почки будет падать, падать и падать. В итоге мы получим вторично сморщенную почку», — подчеркнул Черкашин.

"Неконтролируемое высокое кровяное давление в течение определенного периода времени может снизить способность почек функционировать должным образом, что приведет к развитию хронического заболевания почек".

Функция помочь

"Почки также производят гормоны, которые контролируют кровяное давление, вырабатывают эритроциты и помогают поддерживать крепкие и здоровые кости".

Обратная связь давление и почек

"Высокое кровяное давление может быть осложнением ХБП. Почки играют решающую роль в регулировании артериального давления и поддержании его в здоровом диапазоне. Поврежденные или больные почки не могут регулировать кровяное давление, что приводит к гипертонии", - объясняет Боценко Виктор.

Об этом рассказалаНарушить связь почек и сосудов может что угодно. К примеру, поражение сосудов, когда сужается просвет, нарушается кровоток, почка перестает работать как положено.И при этом самое печальное,Что делать в этом случае? Необходимо устранение стеноза. Но после операции придется принимать препараты, которые исключат образование тромбов и другие, которые пропишет врач.для комментария относительно связи давления и хронической болезни почек.Эти два бобовидных органа расположены в задней части живота. Каждая почка состоит примерно из миллиона нефронов (фильтрующих единиц), причем каждый нефрон содержит каналец и клубочек.Эти нефроны функционируют в двухэтапном процессе: во-первых, клубочек фильтрует кровь, а во-вторых, канальцы затем удаляют отходы, возвращая жизненно важные питательные вещества из фильтрованной крови обратно в кровоток.Почки играют важную рольКровь поступает в почки через большой кровеносный сосуд, называемый почечной артерией. Этот кровеносный сосуд разветвляется на все более мелкие кровеносные сосуды, пока они не достигают нефронов. Попадая в нефрон, кровь фильтруется кровеносными сосудами клубочков и затем транспортируется из почки через почечную вену.Ранее МедикФорум писал о напитках с высоким содержанием витамина С.

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