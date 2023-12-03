Врач Кондрахин: мужчины переносят повышение температуры гораздо тяжелее женщин

«Когда высокая температура, у крови как бы нарушается текучесть, она становится более плотной за счет того, что и вода испаряется, и кровь нагревается, движение ухудшается. Это непростая история для мужчины», - поделился Кондрахин с «360»

«У мужчин вирусные инфекции дыхательных путей часто протекают тяжелее, чем у женщин. Например, чаще встречается пневмония. Также мужчинам с COVID-19, простудой и гриппом чаще чем женщинам требуется лечение в больнице».

Врач Кондрахин рассказал, что инфекции, сопряженные с повышением температуры, могут вызывать у мужчин по-настоящему тяжелые состояния. Эти недомогания переносятся ими значительно хуже женщин. Такая разница обуславливается физическим отличием мужского и женского организмов. Женский организм «запрограммирован» природой на вынашивание и сохранение потомства: он обладает ресурсами, позволяющими легче переносить колебания температуры и снижение уровня микроэлементов.Что касается мужчин, их тела вырабатывают тестостерон, под влиянием которого может быстро сворачиваться кровь. Из-за повышения температуры в мужском организме могут начать развиваться процессы, ухудшающие кровоток и свойства крови.Исследования показали, что у мужчин при заболевании вырабатывается меньше иммунных маркеров – основной причиной такого снижения иммунного ответа ученые считают влияние полового гормона тестостерона.Помимо половых гормонов, существуют и другие факторы, которые могут влиять на тяжесть переносимых инфекций. Например, ими могут быть особенности образа жизни, ослабляющие иммунитет. Мужчины чаще курят, потребляют алкоголь и вредные продукты, им больше свойственно рискованное поведение.Ранее портал MedikForum.ru писал об ослаблении иммунитета из-за редких выходов на улицу.

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