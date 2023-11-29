Врач Ворожбит: слишком редкие прогулки на свежем воздухе ослабляют иммунитет

«Благодаря такой легкой физической нагрузке, как ходьба, можно существенно снизить риск развития заболеваний: ожирения, сахарного диабета и других. Прогулки положительно влияют на состояние сердца и сосудов, дыхательной системы, оказывает стимулирующее действие на функцию пищеварительного тракта, улучшает качество и продолжительность жизни», - поделилась медик с «Газетой.Ru»

Людям с «сидячими» профессиями.

Людям, чья деятельность связана с напряжением глаз.

Пожилым людям.

Людям с лишним весом, ожирением.

Людям с сахарным диабетом.

«Длительное отсутствие прогулок на свежем воздухе негативно сказывается на работе иммунной системы, что чревато частыми простудами».

Врач Ворожбит сообщила в интервью: пешие прогулки на свежем воздухе должны быть регулярными, это один из самых доступных способов поддерживать себя в хорошей физической форме, сопротивляться стрессу и депрессии.Кому, по мнению врача, прогулки на свежем воздухе особенно необходимы.Врач предупредила, что слишком редкие прогулки на свежем воздухе ослабляют иммунитет.Кроме того, недостаток прогулок на свежем воздухе негативно сказывается на качестве сна, способствуя проблемам с плохим засыпанием и бессонницей, а также негативно отражается на психоэмоциональном состоянии. Ворожбит пояснила, что интенсивное кровообращение и большое количество кислорода, поступающего в организм во время пешей ходьбы на свежем воздухе, благоприятно влияет на головной мозг, нервную систему. Малоподвижное существование в замкнутом пространстве ухудшает не только сон и настроение но и когнитивные функции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы могут вызвать внезапный отрыв тромба.

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