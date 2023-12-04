Врач Принц: долгая работа сидя ведет к пережатию сосудов и вредит сердцу

«Если неподвижное положение у человека длится более трех часов, то это опасно для здоровья».

«Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение», - заявила специалистка.

«Попеременная работа стоя и сидя увеличивает расход калорий, улучшает кровоток, снижает дискомфорт для опорно-двигательного аппарата. Лучше начинать от 30-45 минут в день с постепенным увеличением интервала до 2 часов стоя».

Врач Принц констатировала в беседе с «Газетой.Ru» Медик пояснила, что долгая работа сидя ведет к пережатию сосудов и нарушению кровотока, что способствует застою лимфы, появлению отеков ног. Ванесса Принц подчеркнула, что такая деятельность серьезно вредит сердцу.Врач уточнила, что из-за сидения повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, к тому же с сидячим времяпровождением бывают тесно связны такие проблемы как лишний вес, повышенные уровни холестерина и сахара в крови. Чтобы долгая работа сидя не вызывала опасного пережатия сосудов, следует периодически менять положение тела, посоветовала эксперт. Вставать с насиженного места нужно через каждые 20 или 30 минут, также полезно в течение дня разминаться, делать упражнения, потягиваться, ходить по лестнице, совершать пешие прогулки на свежем воздухе.Еще один совет медика – время от времени работать стоя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы образа жизни ведут к появлению опасного для поджелудочной железы панкреатита.

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