Врач Кашух рассказала о предельной порции квашеной капусты, врач Алисова перечислила столь же полезные альтернативы
Квашенную капусту употребляют как отдельную закуску и используют для первых, вторых блюд и салатов. Действительно ли она так полезна?
Квашеная капуста считается источником пробиотиков.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала специально для издания «Доктор Питер», как правильно добавлять квашеную капусту в рацион, чтобы получить от нее максимум пользы и не навредить организму.
Поддержит здоровье кишечника
Квашенная капуста помогает укрепить иммунитет и поддержать здоровье кишечника. Высокое содержание этих веществ объясняется тем, что во время приготовления капуста проходит ферментацию.
«Во время квашения бактерии питаются естественными сахарами, содержащимися в капусте, и вырабатывают молочную кислоту», — поясняет эксперт.
В целом, как и любой другой продукт, употреблять квашеную капусту стоит умеренно. Если ограничений по здоровью нет рекомендуется употреблять 100-150 граммов в день — такая порция восполнит потребность организма в витамине С примерно на треть и не перегрузит его, утверждает Кашух.
Гастроентеролог Александра Алисова специально для МедикФорум рассказала о других ферментированных продуктах для тех, кто не любит квашенную капусту.
"Люди бродили с незапамятных времен, и алкоголь является ярким примером нашей одержимости бактериальной трансформацией продуктов питания. Процесс ферментации происходит, когда бактерии (и дрожжи) расщепляются и превращают вещество во что-то другое. Что касается продуктов питания, активность микробов придает пище и напиткам особую текстуру и вкус, а также улучшает их питательный профиль", - говорит Алисова.
Йогурт
Этот хорошо известный пробиотический продукт содержит молочнокислые бактерии и бифидобактерии, но не весь йогурт является пробиотиком, поэтому выбирайте натуральный йогурт с живыми или активными культурами.
Мисо
Эта паста — еще один японский вариант ферментированных соевых бобов.
"Суп мисо часто подают на завтрак, поскольку считается, что он стимулирует пищеварение и придает энергию".
Яблочный уксус
Некоторые исследования показывают, что это может улучшить чувствительность к инсулину.
"Уксусная кислота, вырабатываемая бактериями брожения, делает уксус безопасным для употребления в умеренных количествах".
Кимчи
Популярное корейское блюдо, приготовленное из квашеной капусты, соли и сильных специй — кимчи, острое и помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, улучшая обмен веществ.
Хлеб на закваске
Этот хлеб приготовлен с использованием закваски, содержащей дикие дрожжи и бактерии.
Чайный гриб
Изготовленный из чая, сахара и SCOBY (симбиотическая культура бактерий и дрожжей), микроорганизмы чайного гриба преобразуют сахар в спирт, витамины и уксусную кислоту.
Есть ли польза от ферментированных овощей?
Квасить можно практически любой овощ: от кончиков спаржи до моркови и даже картофеля — древнего славянского блюда, которое имеет особенно острый вкус. Хотя их часто называют «маринованными овощами», при трансформации бактериями они на самом деле подвергаются лактоферментации (молочнокислыми бактериями).
"Лактоферментированные овощи лучше, чем маринованные овощи, которые просто консервируются в уксусе, потому что микробы производят витамины и повышают доступность минералов за счет метаболизма натуральных сахаров в растениях".
Польза для здоровья ферментированных овощей не ограничивается только питательными веществами: они также содержат пищевые волокна, полезные для кишечника. Пребиотические пищевые волокна питают полезные бактерии в микробиоме, в то время как другие волокна остаются неповрежденными и помогают регулировать частоту стула.
Польза для здоровья от ферментации поддерживает полезные бактерии в толстой кишке, которые укрепляют и улучшают функцию иммунной системы. Bifidobacterium bifidum и L. acidophilus напрямую предотвращают возникновение заболеваний у патогенов, в то время как другие тренируют вашу иммунную систему распознавать хорошие и плохие бактерии.
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