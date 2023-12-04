Врач Кашух рассказала о предельной порции квашеной капусты, врач Алисова перечислила столь же полезные альтернативы

Поддержит здоровье кишечника





«Во время квашения бактерии питаются естественными сахарами, содержащимися в капусте, и вырабатывают молочную кислоту», — поясняет эксперт.

"Люди бродили с незапамятных времен, и алкоголь является ярким примером нашей одержимости бактериальной трансформацией продуктов питания. Процесс ферментации происходит, когда бактерии (и дрожжи) расщепляются и превращают вещество во что-то другое. Что касается продуктов питания, активность микробов придает пище и напиткам особую текстуру и вкус, а также улучшает их питательный профиль", - говорит Алисова.

Йогурт

Мисо

"Суп мисо часто подают на завтрак, поскольку считается, что он стимулирует пищеварение и придает энергию".





Яблочный уксус

"Уксусная кислота, вырабатываемая бактериями брожения, делает уксус безопасным для употребления в умеренных количествах".

Кимчи

Хлеб на закваске

Чайный гриб

Есть ли польза от ферментированных овощей?

"Лактоферментированные овощи лучше, чем маринованные овощи, которые просто консервируются в уксусе, потому что микробы производят витамины и повышают доступность минералов за счет метаболизма натуральных сахаров в растениях".

Квашеная капуста считается источником пробиотиков.как правильно добавлять квашеную капусту в рацион, чтобы получить от нее максимум пользы и не навредить организму.Квашенная капуста помогает укрепить иммунитет и поддержать здоровье кишечника. Высокое содержание этих веществ объясняется тем, что во время приготовления капустаВ целом, как и любой другой продукт, употреблять квашеную капусту стоит умеренно. Если ограничений по здоровью нет рекомендуется употреблять 100-150 граммов в день — такая порция восполнит потребность организма в витамине С примерно на треть и не перегрузит его,рассказала о других ферментированных продуктахЭтот хорошо известный пробиотический продукт содержит молочнокислые бактерии и бифидобактерии, но не весь йогурт является пробиотиком, поэтому выбирайте натуральный йогурт с живыми или активными культурами.Эта паста — еще один японский вариант ферментированных соевых бобов.Некоторые исследования показывают, что это может улучшить чувствительность к инсулину.Популярное корейское блюдо, приготовленное из квашеной капусты, соли и сильных специй — кимчи, острое и помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, улучшая обмен веществ.Этот хлеб приготовлен с использованием закваски, содержащей дикие дрожжи и бактерии.Изготовленный из чая, сахара и SCOBY (симбиотическая культура бактерий и дрожжей), микроорганизмы чайного гриба преобразуют сахар в спирт, витамины и уксусную кислоту.Квасить можно практически любой овощ: от кончиков спаржи до моркови и даже картофеля — древнего славянского блюда, которое имеет особенно острый вкус. Хотя их часто называют «маринованными овощами», при трансформации бактериями они на самом деле подвергаются лактоферментации (молочнокислыми бактериями).Польза для здоровья ферментированных овощей не ограничивается только питательными веществами: они также содержат пищевые волокна, полезные для кишечника. Пребиотические пищевые волокна питают полезные бактерии в микробиоме, в то время как другие волокна остаются неповрежденными и помогают регулировать частоту стула.Польза для здоровья от ферментации поддерживает полезные бактерии в толстой кишке, которые укрепляют и улучшают функцию иммунной системы.напрямую предотвращают возникновение заболеваний у патогенов, в то время как другие тренируют вашу иммунную систему распознавать хорошие и плохие бактерии.Ранее МедикФорум писал о вреде сидячей работы.

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