Врачи назвали разницу между "щемлением" в сердце и тревогой, невролог Алехина рассказала когда подозревать паническую атаку

"Если у вас паническая атака, у вас может быть учащенное сердцебиение и учащенное сердцебиение. У вас может возникнуть боль в груди. Вы можете почувствовать покраснение, озноб, потливость и дрожь. Вы также можете почувствовать головокружение, слабость и одышку. Вы можете чувствовать, что собираетесь умереть", - говорит Алехина.

Каковы симптомы панической атаки?

"Симптомы панической атаки могут возникнуть в любое время. Они возникают очень быстро и обычно достигают пика в течение 10 минут".

потливость

дрожь или тряска

учащение пульса

боль в груди

одышка

ощущение, будто ты задыхаешься

тошнота или боль в желудке

головокружение или ощущение легкомысленности или обморока

онемение или покалывание

горячие или холодные приливы

деперсонализация (чувство оторванности от себя)

дереализация (ощущение нереальности)

страх смерти

страх потерять контроль или сойти с ума

Что делать, если у вас паническая атака?

Дышите глубоко и медленно в течение примерно 4 минут — это может уменьшить симптомы паники.

Старайтесь дышать животом, а не грудью.

Напомните себе, что симптомы вызваны тревогой, если, конечно, вы не сомневаетесь (см. выше).

Знайте, что паническая атака пройдет.

Постарайтесь преодолеть симптомы, а не бороться с ними.

Является ли приступ тревоги тем же, что и паническая атака?

"Тревога включает в себя чувство беспокойства по поводу того, что может произойти или должно произойти, а также чувство нервозности или напряжения. Тревога является частью жизни. Но есть люди, которые испытывают тревогу так часто, что это мешает им жить. В этом случае у них может быть тревожное расстройство".

Если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки, это требует внимания. В большинстве случаев даже при дискомфорте в грудной клетке достаточно просто расслабиться и подышать, особенно если случай эпизодический. Однако если болевые ощущения повторяются, рекомендуется обследоваться у врача,У людей из-за неврозов могут возникать ощущения "щемления", боли в области сердца и реальной одышки. Если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки - повод обязательно обратиться к врачу. ЭтоЕщё одним проявлением сбоя в работе вегетативной нервной системы являетсяВ таком случае человек испытывает приступ страха и тревоги, частота сердцебиения увеличивается, давление повышается, дыхание учащается, появляется ощущение удушья.Паническая атака – это единичный эпизод непреодолимого чувства сильного страха и тревоги. Оно возникает как внезапный приступ с физическими симптомами и пугающими мыслями.По симптомам может показаться, что у вас сердечный приступ, инсульт, приступ астмы или другая неотложная медицинская помощь.Чтобы лучше справляться со стрессовыми ситуациями, рекомендуется заниматься регулярными физическими нагрузками и обеспечивать качественный сон.Есть некоторые вещи, которые могут помочь, когда у вас паническая атака.«Атака тревоги» не является признанным медицинским термином, и для разных людей он может означать разные вещи. Сказать «У меня случился приступ паники» может означать «Я почувствовал беспокойство», или «У меня случился приступ паники», или это может означать что-то еще.Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.

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