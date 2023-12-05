Врачи назвали разницу между "щемлением" в сердце и тревогой, невролог Алехина рассказала когда подозревать паническую атаку

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Врачи назвали разницу между "щемлением" в сердце и тревогой, невролог Алехина рассказала когда подозревать паническую атаку


Часто на "уколы" в области сердца жалуются даже молодые люди. Если дискомфорт появился во время физической нагрузки и прошёл, то это не страшно.


Если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки, это требует внимания. В большинстве случаев даже при дискомфорте в грудной клетке достаточно просто расслабиться и подышать, особенно если случай эпизодический. Однако если болевые ощущения повторяются, рекомендуется обследоваться у врача, отметили эксперты телеканала "Доктор".

У людей из-за неврозов могут возникать ощущения "щемления", боли в области сердца и реальной одышки. Если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки - повод обязательно обратиться к врачу. Это похоже на сердечную боль.   

Ещё одним проявлением сбоя в работе вегетативной нервной системы является паническая атака. В таком случае человек испытывает приступ страха и тревоги, частота сердцебиения увеличивается, давление повышается, дыхание учащается, появляется ощущение удушья.

Врач-невролог Александра Алехина рассказала специально для МедикФорум о симптомах панической атаки.

Паническая атака – это единичный эпизод непреодолимого чувства сильного страха и тревоги. Оно возникает как внезапный приступ с физическими симптомами и пугающими мыслями.

"Если у вас паническая атака, у вас может быть учащенное сердцебиение и учащенное сердцебиение. У вас может возникнуть боль в груди. Вы можете почувствовать покраснение, озноб, потливость и дрожь. Вы также можете почувствовать головокружение, слабость и одышку. Вы можете чувствовать, что собираетесь умереть", - говорит Алехина.


По симптомам может показаться, что у вас сердечный приступ, инсульт, приступ астмы или другая неотложная медицинская помощь.


Чтобы лучше справляться со стрессовыми ситуациями, рекомендуется заниматься регулярными физическими нагрузками и обеспечивать качественный сон.

Каковы симптомы панической атаки?


"Симптомы панической атаки могут возникнуть в любое время. Они возникают очень быстро и обычно достигают пика в течение 10 минут". 


Симптомы включают в себя:
  • потливость
  • дрожь или тряска
  • учащение пульса
  • боль в груди
  • одышка
  • ощущение, будто ты задыхаешься
  • тошнота или боль в желудке
  • головокружение или ощущение легкомысленности или обморока
  • онемение или покалывание
  • горячие или холодные приливы
  • деперсонализация (чувство оторванности от себя)
  • дереализация (ощущение нереальности)
  • страх смерти
  • страх потерять контроль или сойти с ума

Что делать, если у вас паническая атака?


Есть некоторые вещи, которые могут помочь, когда у вас паническая атака.
  • Дышите глубоко и медленно в течение примерно 4 минут — это может уменьшить симптомы паники.
  • Старайтесь дышать животом, а не грудью.
  • Напомните себе, что симптомы вызваны тревогой, если, конечно, вы не сомневаетесь (см. выше).
  • Знайте, что паническая атака пройдет.
  • Постарайтесь преодолеть симптомы, а не бороться с ними.

Является ли приступ тревоги тем же, что и паническая атака?


«Атака тревоги» не является признанным медицинским термином, и для разных людей он может означать разные вещи. Сказать «У меня случился приступ паники» может означать «Я почувствовал беспокойство», или «У меня случился приступ паники», или это может означать что-то еще.

"Тревога включает в себя чувство беспокойства по поводу того, что может произойти или должно произойти, а также чувство нервозности или напряжения. Тревога является частью жизни. Но есть люди, которые испытывают тревогу так часто, что это мешает им жить. В этом случае у них может быть тревожное расстройство".



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