Врач Кашух: дефицит железа ведет к хроническим болезням, его выдает ряд симптомов
Врач Екатерина Кашух назвала повышенную утомляемость и отсутствие тонуса одним из симптомов дефицита железа.
Многие негативные состояния организма могут обуславливаться нехваткой железа, относящегося к числу важнейших микроэлементов.
Врач Кашух констатировала, что дефицит железа ведет к появлению хронических болезней
«Длительная нехватка железа приводит к ухудшению качества жизни и способна спровоцировать развитие ряда хронических заболеваний. Среди них – одышка, повышенный риск развития болезней сердца, ослабление иммунитета», - поделилась медик с «Известиями».
Специалист добавила, что дефицит железа ассоциируется с нарушениями в работе щитовидной железы и психоэмоциональными проблемами. Люди с таким дефицитом склонны к депрессивным состояниям, перепадам настроения и слезливости, а также к ухудшению когнитивных способностей.
Врач Кашух отметила, что стойкую нехватку выдает ряд симптомов. Одним из наиболее показательных является утомляемость, которая становится более значительной, чем просто переутомление.
«Человек может чувствовать себя уставшим сразу после пробуждения, а нагрузки, даже самые простые, требуют от него огромных усилий», - объяснила эксперт.
Другие симптомы дефицита железа:
- Бледная кожа.
- Учащение пульса.
- Головокружение при изменении положения тела.
- Частая головная боль.
- Ухудшение состояния волос и ногтей: повышенная ломкость, отсутствие блеска.
- Трещины, возникающие в углах рта.
- Частые язвочки на языке.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что завтракать вскоре после пробуждения утром не обязательно, пропуск завтрака не вредит организму и здоровью.
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Екатерина Кашух
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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