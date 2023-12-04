Врач Кашух: дефицит железа ведет к хроническим болезням, его выдает ряд симптомов

«Длительная нехватка железа приводит к ухудшению качества жизни и способна спровоцировать развитие ряда хронических заболеваний. Среди них – одышка, повышенный риск развития болезней сердца, ослабление иммунитета», - поделилась медик с «Известиями»

«Человек может чувствовать себя уставшим сразу после пробуждения, а нагрузки, даже самые простые, требуют от него огромных усилий», - объяснила эксперт.

Бледная кожа.

Учащение пульса.

Головокружение при изменении положения тела.

Частая головная боль.

Ухудшение состояния волос и ногтей: повышенная ломкость, отсутствие блеска.

Трещины, возникающие в углах рта.

Частые язвочки на языке.

Многие негативные состояния организма могут обуславливаться нехваткой железа, относящегося к числу важнейших микроэлементов.Врач Кашух констатировала, что дефицит железа ведет к появлению хронических болезнейСпециалист добавила, что дефицит железа ассоциируется с нарушениями в работе щитовидной железы и психоэмоциональными проблемами. Люди с таким дефицитом склонны к депрессивным состояниям, перепадам настроения и слезливости, а также к ухудшению когнитивных способностей.Врач Кашух отметила, что стойкую нехватку выдает ряд симптомов. Одним из наиболее показательных является утомляемость, которая становится более значительной, чем просто переутомление.Другие симптомы дефицита железа:По словам Кашух, дефицит железа часто развивается в условиях несбалансированного скудного рациона, в котором крайне мало мяса и других животных продуктов. Другое объяснение такого дефицита – у человека имеется заболевание, мешающее организму нормально усваивать железо из пищи. С этой проблемой нужно обязательно обращаться к врачам и выяснять, что именно ее вызывает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что завтракать вскоре после пробуждения утром не обязательно, пропуск завтрака не вредит организму и здоровью

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