Хирург Айрапетян: кровь из носа может течь из-за снижающих свертываемость болезней

Повреждения слизистой ткани в носовых проходах.

Аллергия.

Частое сморкание с сильным напряжением носовых пазух.

Злоупотребление каплями и другими средствами от заложенности носа.

Возникшее воспаление.

«Всем, у кого носовые кровотечения бывают часто или долго не проходят, нужно обращаться к врачу», - поделился советом специалист, беседуя с «Лентой.ру»

Опухоли;

Высокое артериальное давление;

Болезни, снижающие свертываемость крови (от них обычно страдают печень, почки, сердце);

Злоупотребление алкоголем.

«Чтобы остановить кровотечение, нужно слегка наклониться вперед (не назад, как принято считать) и аккуратно зажать ноздри», - констатировал хирург.

Хирург Айрапетян рассказал в интервью, что появление: крови из носа может быть симптомом достаточно большого числа патологий разной степени тяжести. Объясняя, почему кровь может течь из носа, медик назвал первыми менее опасные причины, обратимые при правильной коррекции.Почему кровь может течь из носа: распространенные причины.Айрапетян отметил, что адекватные методы терапии вполне позволяют справиться с этими проблемами в рамках домашнего лечения. В то же время он предупредил, что иногда кровь из носа может течь из-за очень серьезных нарушений и болезней.Опасные причины носовых кровотечений:Он подчеркнул, что если при носовом кровотечении возникает вкус крови во рту, или оно оказывается слишком долгим, к пострадавшему человеку следует вызвать скорую помощь, чтобы медики проверили его на наличие возможных опасных нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что могут означать дискомфорт и боль в верхней части живота после еды.

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