Врач Лебедева: дискомфорт и боль в верхней части живота после еды могут вызываться панкреатитом

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боль в животе

По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, неприятные ощущения в животе, возникающие следом за едой, могут говорить о воспалении поджелудочной железы.

Многие люди в обстоятельствах стресса или при переедании ощущают характерный дискомфорт в области живота. Врач Лебедева констатировала: таким симптомом могут проявляться серьезные проблемы с поджелудочной железой. В частности, дискомфорт и боль в верхней части живота после еды могут вызываться панкреатитом.

«Боль в верхней части живота после еды может указывать на воспаление поджелудочной железы – панкреатит», - поделилась медик в Telegram.

Как ощущается боль при панкреатите? Хронический панкреатит обычно вызывает повторяющуюся или постоянную боль в верхней части живота разной степени интенсивности. Может возникать внезапно и очень сильно, реже бывает тупой. Может отдавать в спину.

Врач Лебедева назвала и другие симптомы, которые могут вызываться панкреатитом:
  • Непроизвольное снижение веса;
  • Тошнота;
  • Вздутие живота;
  • Ощущение лихорадки;
  • Желтизна кожи, глазных белков;
  • Темная моча и светлый, глинистого вида стул;
  • Зуд.
«Но одних симптомов для диагностики не достаточно, нужны анализы», - подчеркнула медик.

Почему возникает панкреатит? Злоупотребление алкоголем считается ключевой причиной хронического панкреатита (этот фактор обуславливает до 80% всех случаев хронического панкреатита ), а также нередко оказывается триггером его острой формы. Алкоголь или продукт его распада альдегид производит прямое токсическое действие на клетки поджелудочной железы, вызывая раннюю и неадекватную активацию ее ферментов.

Другим распространенным провокатором воспаления являются камни в желчном пузыре. Кроме того, негативное влияние на соотношение и работу ферментов поджелудочной железы оказывает курение и нездоровое питание с преобладанием жирной и углеводной пищи.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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