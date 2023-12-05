Врач Лебедева: дискомфорт и боль в верхней части живота после еды могут вызываться панкреатитом

«Боль в верхней части живота после еды может указывать на воспаление поджелудочной железы – панкреатит», - поделилась медик в Telegram.

Непроизвольное снижение веса;

Тошнота;

Вздутие живота;

Ощущение лихорадки;

Желтизна кожи, глазных белков;

Темная моча и светлый, глинистого вида стул;

Зуд.

«Но одних симптомов для диагностики не достаточно, нужны анализы», - подчеркнула медик.

Многие люди в обстоятельствах стресса или при переедании ощущают характерный дискомфорт в области живота. Врач Лебедева констатировала: таким симптомом могут проявляться серьезные проблемы с поджелудочной железой. В частности, дискомфорт и боль в верхней части живота после еды могут вызываться панкреатитом.Хронический панкреатит обычно вызывает повторяющуюся или постоянную боль в верхней части живота разной степени интенсивности. Может возникать внезапно и очень сильно, реже бывает тупой. Может отдавать в спину.Врач Лебедева назвала и другие симптомы, которые могут вызываться панкреатитом:Злоупотребление алкоголем считается ключевой причиной хронического панкреатита (этот фактор обуславливает до 80% всех случаев хронического панкреатита ), а также нередко оказывается триггером его острой формы. Алкоголь или продукт его распада альдегид производит прямое токсическое действие на клетки поджелудочной железы, вызывая раннюю и неадекватную активацию ее ферментов.Другим распространенным провокатором воспаления являются камни в желчном пузыре. Кроме того, негативное влияние на соотношение и работу ферментов поджелудочной железы оказывает курение и нездоровое питание с преобладанием жирной и углеводной пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки ухудшают состояние мозга

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