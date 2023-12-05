Врач Чехонина объяснила, почему морковь по-корейски защищает от рака, диетолог Пономарева предупредила о вреде этого блюда

"Два самых распространенных консерванта, которые могут использоваться для изготовления корейской моркови на крупных предприятиях, - Е202 (сорбат калия) и Е211 (бензоат натрия). Оба они разрешены и в разумных количествах безвредны", - рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

"Большую опасность для здоровья представляет способ приготовления моркови по-корейски, так как овощи со специями контактируют с сильно разогретым растительным маслом. Если масло нагревать слишком долго, то в нем могут образоваться канцерогены, поэтому если вы любите этот сала, лучше готовить его самостоятельно".

"Людям с заболеваниями почек, печени и отеками не следует включать в свой рацион корейскую морковь. Анализируя КБЖУ этого блюда, нетрудно заметить, что жирность в нем достаточно высокая, и такую закуску следует воспринимать как полноценный прием пищи, а не просто как легкий овощной салат", - объясняет диетолог.

Благодаря невысокой цене и оригинальному вкусу эта пикантная закуска пользуется популярностью уже многие десятилетия, а готовый салат легко приобрести во многих продуктовых магазинах.Как сообщиласодержащиеся в моркови каротиноиды выполняют роль антиоксидантов. Они препятствуют повреждению клеток и защищают от свободных радикалов, способных повреждать функции иммунной системы, что приводит к инфекционным, дегенеративным заболеваниям, включая онкологические.Морковь по-корейски особенно полезна мужчинам, так как ее употребление снижает риск развития рака простаты. В салате сохраняются все ценные вещества овоща, а благодаря растительному маслу витамин А и бета-каротин лучше усваиваются.Многие опасаются употреблять салат из-за наличия в нем глутамата натрия, но в малых дозах вещество безвредно.не согласна с пользой для здоровья этого популярного салата.Пономарева также объяснила, почему морковь по-корейски не подходит для похудения.Важно понимать, что когда вы едите магазинную корейскую морковь, никто не гарантирует качество продуктов, используемых для приготовления, и точность расчета калорий. Такая острая закуска помогает выделению желудочного сока и перевариванию пищи. Однако приправы (чеснок, перец, кориандр, а главное — уксус) вызывают повышение аппетита, что чревато перееданием, предупреждает Пономарева.Если за норму калорий для молодой женщины средней активности при похудении принять среднее значение 1300 ккал в день, то салат из моркови по-корейски весом 100 грамм составит 10% от общей калорийности дневного рациона.При этом количество жиров будет занимать 15-30% от общего рекомендуемого количества жиров в день – это слишком высокое значение для перекуса и больше подходит для полноценного приема пищи.Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.

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