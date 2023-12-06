Врач Уланкина объяснила, почему лекарства нельзя запивать неподходящими напитками

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таблетка

Врач Ольга Уланкина: нельзя использовать при приеме лекарств чай, кофе, газированную воду или сок.

Врач Уланкина пояснила в интервью, почему лекарства нельзя запивать неподходящими напитками.

Кофе. По словам Уланкиной, кофе не только нельзя запивать принятый препарат, но и нельзя принимать лекарства сразу после выпитого кофе. Как минимум после его употребления должен пройти час, но врач рекомендует увеличить паузу до двух часов.

«Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови», - сказала медик «Лайфу».
  • Кофеин может снизить действие антидепрессантов, некоторых лекарств  для обезболивания, лекарств от давления.
  • Кофеин может усилить действие некоторых гормональных контрацептивов.
Газированная вода. Уланкина объяснила, что под действием газа ускоряется процесс растворения лекарства в желудке, а также повышается риск побочного действия – при этом может раздражаться и повреждаться слизистая оболочка пищеварительного органа.

Соки. Их прием меняет баланс кислотности в желудке, что влияет на растворение и усвоение лекарства.

Молоко. Еще один неподходящий напиток, чтобы запивать лекарства. Микроэлементы молока способны связываться с компонентами медикаментов, что делает препараты значительно менее эффективными.

Но в отдельных случаях молоко рекомендуется пациентам для совместного приема с лекарством – как правило, это делает для защиты желудка от слишком агрессивного химического воздействия препарата.

Чай. Врач Уланкина предупредила:

«Чай действует на лекарства так  же, как вода с газом, молоко или сок, лучше не сочетать напиток с их приемом».

Специалистка подчеркнула, что запивать медикаменты следует только чистой питьевой водой.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Уланкина
Ольга Уланкина
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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