Врач Уланкина объяснила, почему лекарства нельзя запивать неподходящими напитками

«Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови», - сказала медик «Лайфу»

Кофеин может снизить действие антидепрессантов, некоторых лекарств для обезболивания, лекарств от давления.

Кофеин может усилить действие некоторых гормональных контрацептивов.

«Чай действует на лекарства так же, как вода с газом, молоко или сок, лучше не сочетать напиток с их приемом».

Врач Уланкина пояснила в интервью, почему лекарства нельзя запивать неподходящими напитками.По словам Уланкиной, кофе не только нельзя запивать принятый препарат, но и нельзя принимать лекарства сразу после выпитого кофе. Как минимум после его употребления должен пройти час, но врач рекомендует увеличить паузу до двух часов.Уланкина объяснила, что под действием газа ускоряется процесс растворения лекарства в желудке, а также повышается риск побочного действия – при этом может раздражаться и повреждаться слизистая оболочка пищеварительного органа.Их прием меняет баланс кислотности в желудке, что влияет на растворение и усвоение лекарства.Еще один неподходящий напиток, чтобы запивать лекарства. Микроэлементы молока способны связываться с компонентами медикаментов, что делает препараты значительно менее эффективными.Но в отдельных случаях молоко рекомендуется пациентам для совместного приема с лекарством – как правило, это делает для защиты желудка от слишком агрессивного химического воздействия препарата.Врач Уланкина предупредила:Специалистка подчеркнула, что запивать медикаменты следует только чистой питьевой водой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не нужно мыть перед готовкой яйца и мясо.

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