Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция протекает по-разному, от легкой до тяжелой формы

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», - уточнил медик в комментарии РИА Новости

Высокая температура:

Заложенность носа;

Боль в горле;

Общая интоксикация организма;

Кашель;

Тяжесть при дыхании;

Лихорадка;

Головная боль;

Сыпь.

«Заболевание может протекать как обычная простуда, бронхит или пневмония. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста», - поделился врач с РИА Новости.

В России начали заболевать микоплазменной инфекцией, этот факт подтвердили в Роспотребнадзоре. Ведомство отметило, что известно о нескольких случаях, и ситуация находится под контролем.Врач Вознесенский констатировал, что микоплазменная инфекция протекает у заболевших людей по-разному, от легкой до тяжелой формы.Вознесенский подчеркнул, что диагностировать данное заболевание нужно строго в соответствии с лабораторными методами проверки. Симптоматика инфекции схожа с проявлением других сезонных болезней.Симптомы микоплазменной инфекции:Особенностью недуга является стойкий кашель: он может длиться несколько недель.В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов заявил, что микоплазма не является новым возбудителем. Заболевания, которые вызываются ею, часто встречались и раньше, их подъем также происходил в осенне-зимний период.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими напитками нельзя запивать лекарства

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