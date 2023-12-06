Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция протекает по-разному, от легкой до тяжелой формы
По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, появившаяся в России микоплазменная инфекция может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.
В России начали заболевать микоплазменной инфекцией, этот факт подтвердили в Роспотребнадзоре. Ведомство отметило, что известно о нескольких случаях, и ситуация находится под контролем.
Почему микоплазменная инфекция у всех на слуху? В Китае, ставшем несколько лет назад очагом распространения пандемии COVID-19, в этом году произошла вспышка пневмонии из-за роста заболеваемости микоплазменной инфекцией, переносчиком которой является бактерия микоплазма (Mycoplasma pneumoniae). Также о многочисленных случаях микоплазменной пневмонии сообщили ряд европейских стран (например, Италия, Германия). Отмечается, то главной мишенью инфекции становятся дети, среди них наблюдается особенно высокая заболеваемость. Распространение пневмонии вызывает слухи о новой эпидемии или пандемии.
Врач Вознесенский констатировал, что микоплазменная инфекция протекает у заболевших людей по-разному, от легкой до тяжелой формы.
«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», - уточнил медик в комментарии РИА Новости.
Вознесенский подчеркнул, что диагностировать данное заболевание нужно строго в соответствии с лабораторными методами проверки. Симптоматика инфекции схожа с проявлением других сезонных болезней.
Симптомы микоплазменной инфекции:
- Высокая температура:
- Заложенность носа;
- Боль в горле;
- Общая интоксикация организма;
- Кашель;
- Тяжесть при дыхании;
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Сыпь.
В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов заявил, что микоплазма не является новым возбудителем. Заболевания, которые вызываются ею, часто встречались и раньше, их подъем также происходил в осенне-зимний период.
«Заболевание может протекать как обычная простуда, бронхит или пневмония. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста», - поделился врач с РИА Новости.
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Сергей Вознесенский
Здоровье
доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН)
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