Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция протекает по-разному, от легкой до тяжелой формы

125 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-with-headache-sitting-at-home_9246873.htm#query=get%20sick&position=12&from_view=search&track=ais&uuid=8611be8e-1445-46b5-935d-c68c4f6daa49
молодая женщина болеет

По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, появившаяся в России микоплазменная инфекция может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.

В России начали заболевать  микоплазменной инфекцией, этот факт подтвердили в Роспотребнадзоре. Ведомство отметило, что известно о нескольких случаях, и ситуация находится под контролем.

Почему микоплазменная инфекция у всех на слуху? В Китае, ставшем несколько лет назад очагом распространения пандемии COVID-19, в этом году произошла вспышка пневмонии из-за роста заболеваемости микоплазменной инфекцией, переносчиком которой является бактерия микоплазма (Mycoplasma pneumoniae). Также о многочисленных случаях микоплазменной пневмонии сообщили ряд европейских стран (например, Италия, Германия). Отмечается, то главной мишенью инфекции становятся дети, среди них наблюдается особенно высокая заболеваемость. Распространение пневмонии вызывает слухи о новой эпидемии или пандемии.

Врач Вознесенский констатировал, что микоплазменная инфекция протекает у заболевших людей по-разному, от легкой до тяжелой формы.

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», - уточнил медик в комментарии РИА Новости.

Вознесенский подчеркнул, что диагностировать  данное заболевание нужно строго в соответствии с лабораторными методами проверки. Симптоматика инфекции схожа с проявлением других сезонных болезней.

Симптомы микоплазменной инфекции:
  • Высокая температура:
  • Заложенность носа;
  • Боль в горле;
  • Общая интоксикация организма;
  • Кашель;
  • Тяжесть при дыхании;
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Сыпь.
Особенностью недуга является стойкий кашель: он может длиться несколько недель.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов заявил, что микоплазма не является новым возбудителем. Заболевания, которые вызываются ею, часто встречались и раньше, их подъем также происходил в осенне-зимний период.

«Заболевание может протекать как обычная простуда, бронхит или пневмония. Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста», - поделился врач с РИА Новости.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими напитками нельзя запивать лекарства.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Сергей Вознесенский
Сергей Вознесенский
Здоровье
доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН)
Читать MedikForum.ru в
Ковид у большинства россиян протекает в лёгкой форме
Комаровский рассказал, как избежать пневмонии при заражении коронавирусом
В России растет заболеваемость менингитом
Теги : пневмония, вспышка болезни, Сергей Вознесенский